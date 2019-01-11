Юлия Меньшова решила освоить профессию тревел-блогера

"А может быть, и впрямь, ну его: телевидение, театр, кино? Тревел-блогер - вот кто я на самом деле!" - пишет звезда.

"За пять дней насыщенных каникул получила такую массу впечатлений, что ощущение, будто дома не была месяц!" - рассказывает артистка о последнем путешествии.

Меньшова призналась подписчикам в соцсети, что за последнее время получила от них огромное количество комплиментов и благодарных отзывов за виртуальную экскурсию по городу Брюгге. Артистка любит ездить по Европе, делать видео и фото, которые затем попадают в Stories вместе с интересными рассказами о путешествиях. Знаменитость не упускает важных подробностей о местах, в которых бывает, поэтому читатели видят в ней настоящего тревел-блогера. Меньшова и сама задумалась о смене профессии на что-то более современное.Комментаторы поддержали инициативу Меньшовой, признавшись, что с удовольствием будут читать её новые истории о поездках. Также поклонники назвали все фильмы с актрисой "тёплыми и домашними".