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Юлия Меньшова решила освоить профессию тревел-блогера

Юлия Меньшова решила бросить актёрскую деятельность и освоить профессию тревел-блогера. Сподвигли знаменитость поклонники, которые любят читать в Instagram о приключениях кумира в странах Европы.
Юлия Меньшова решила освоить профессию тревел-блогера

Меньшова призналась подписчикам в соцсети, что за последнее время получила от них огромное количество комплиментов и благодарных отзывов за виртуальную экскурсию по городу Брюгге. Артистка любит ездить по Европе, делать видео и фото, которые затем попадают в Stories вместе с интересными рассказами о путешествиях. Знаменитость не упускает важных подробностей о местах, в которых бывает, поэтому читатели видят в ней настоящего тревел-блогера. Меньшова и сама задумалась о смене профессии на что-то более современное.

"А может быть, и впрямь, ну его: телевидение, театр, кино? Тревел-блогер - вот кто я на самом деле!" - пишет звезда.

Комментаторы поддержали инициативу Меньшовой, признавшись, что с удовольствием будут читать её новые истории о поездках. Также поклонники назвали все фильмы с актрисой "тёплыми и домашними".

"За пять дней насыщенных каникул получила такую массу впечатлений, что ощущение, будто дома не была месяц!" - рассказывает артистка о последнем путешествии.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:32

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