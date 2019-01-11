Появились данные о Nokia 6.2 с вырезом в экране





По появившимся данным можно сделать вывод, что главная особенность гаджета - это круглый вырез в дисплее. Он предназначен для размещения фронтальной камеры. Новинка также будет иметь такие технические характеристики: экран с диагональю шесть дюймов, однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon 632, оперативная память на 4/6 Гб, а также двойная основная 16-мегапиксельная камера.Планируется, что новинка сначала попадет на потребительский рынок Китая, а реализация в мире начнется значительно позже. Предварительная стоимость смартфона составляет 230 долларов США. Подробную информации можно будет узнать на презентации, которая состоится в конце этого - начале следующего месяца.