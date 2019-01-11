АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Появились данные о Nokia 6.2 с вырезом в экране

В Сеть попала первая информация о смартфоне Nokia 6.2, который будет иметь вырез в экране. Анонс устройства будет проведен в скором времени.
Появились данные о Nokia 6.2 с вырезом в экране

По появившимся данным можно сделать вывод, что главная особенность гаджета - это круглый вырез в дисплее. Он предназначен для размещения фронтальной камеры. Новинка также будет иметь такие технические характеристики: экран с диагональю шесть дюймов, однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon 632, оперативная память на 4/6 Гб, а также двойная основная 16-мегапиксельная камера.

Планируется, что новинка сначала попадет на потребительский рынок Китая, а реализация в мире начнется значительно позже. Предварительная стоимость смартфона составляет 230 долларов США. Подробную информации можно будет узнать на презентации, которая состоится в конце этого - начале следующего месяца.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев оказался поклонником
Ольга Бузова задумывается об увеличении
Ольга Бузова поехала отдыхать на
Филипп Киркоров пришел в сланцах в
Певица Монеточка назвала музыканта
Ученые: В современных отношениях секс
Юлия Меньшова решила освоить профессию
Land Rover в снегу тестирует новый
"Умная" колонка Lily предназначена для
Фанаты обвинили Кэти Топурию в излишней
Юлия Проскурякова и поклонники
Анита Цой заявила, что гордится своими
Американец благодаря вещим снам смог
Новый возлюбленный увёз Сашу Бортич на
Ксения Собчак снова рвется во власть и
Появились данные о Nokia 6.2 с вырезом
Врач-онколог рассказал о трех простых и
В США работника местного аэропорта
Илон Маск показал фото нового
Рост цен на продукты в России скрыли
Россия не исключает возможность обмена
Ажиотажным спросом пользуются
Эксперты обсуждают очередное
Финансовые проблемы вынудили Любовь
Тюнер Hennessy похвастался рычанием
Татьяна Тотьмянина попала в больницу с
Дочь Стаса Михайлова в новом образе
Лера Кудрявцева отдыхает в Омане,
Представления о силе укуса тираннозавра
Большинство немцев не любят туристов из
Просмотреть все новости