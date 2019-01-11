Врач-онколог рассказал о трех простых и эффективных правилах похудения





До похудения медик весил 110 килограмм. Максим Рыков решил использовать методику отказа от таких вредных привычек, как курение и употребление спиртного, снижающих эффективность физических нагрузок и диет. Даже если периодически нарушать это правило, то от избыточного веса избавиться не получится.Второй способ, используемый российским доктором, это создание дефицита калорий в организме, целью последнего является расход энергии, содержащейся в жировых тканях. Для этого лучше всего использовать безуглеводную диету на основе белковой пищи. Врач-онколог предупреждает: если хоть немного нарушить диетический рацион - килограммы опять вернутся.Третьим важным и результативным методом в борьбе с лишним весом считаются физические нагрузки, говорит доктор Рыков. Он заметил, что длительность занятий спортом должна быть 45-60 минут. Только тогда можно будет говорить об эффективности этого способа. Очень важно следовать всем трем перечисленным правилам одновременно или же в указанной последовательности, считает медицинский эксперт. Он напомнил, что резкое снижение веса полезно не для каждого, поэтому важно прежде чем начинать худеть проконсультироваться с терапевтом.