Врач-онколог рассказал о трех простых и эффективных правилах похудения
Максим Рыков, занимающий должность детского врача-онколога в Минздраве России по ЦФО, рассказал о трех простых и эффективных способах похудения. По словам специалиста, ему удалось лично избавиться от избыточного веса, сбросив 30 килограмм всего за три месяца.
До похудения медик весил 110 килограмм. Максим Рыков решил использовать методику отказа от таких вредных привычек, как курение и употребление спиртного, снижающих эффективность физических нагрузок и диет. Даже если периодически нарушать это правило, то от избыточного веса избавиться не получится.
Второй способ, используемый российским доктором, это создание дефицита калорий в организме, целью последнего является расход энергии, содержащейся в жировых тканях. Для этого лучше всего использовать безуглеводную диету на основе белковой пищи. Врач-онколог предупреждает: если хоть немного нарушить диетический рацион - килограммы опять вернутся.
Третьим важным и результативным методом в борьбе с лишним весом считаются физические нагрузки, говорит доктор Рыков. Он заметил, что длительность занятий спортом должна быть 45-60 минут. Только тогда можно будет говорить об эффективности этого способа. Очень важно следовать всем трем перечисленным правилам одновременно или же в указанной последовательности, считает медицинский эксперт. Он напомнил, что резкое снижение веса полезно не для каждого, поэтому важно прежде чем начинать худеть проконсультироваться с терапевтом.
До похудения медик весил 110 килограмм. Максим Рыков решил использовать методику отказа от таких вредных привычек, как курение и употребление спиртного, снижающих эффективность физических нагрузок и диет. Даже если периодически нарушать это правило, то от избыточного веса избавиться не получится.
Второй способ, используемый российским доктором, это создание дефицита калорий в организме, целью последнего является расход энергии, содержащейся в жировых тканях. Для этого лучше всего использовать безуглеводную диету на основе белковой пищи. Врач-онколог предупреждает: если хоть немного нарушить диетический рацион - килограммы опять вернутся.
Третьим важным и результативным методом в борьбе с лишним весом считаются физические нагрузки, говорит доктор Рыков. Он заметил, что длительность занятий спортом должна быть 45-60 минут. Только тогда можно будет говорить об эффективности этого способа. Очень важно следовать всем трем перечисленным правилам одновременно или же в указанной последовательности, считает медицинский эксперт. Он напомнил, что резкое снижение веса полезно не для каждого, поэтому важно прежде чем начинать худеть проконсультироваться с терапевтом.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:20