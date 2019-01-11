АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Ажиотажным спросом пользуются паркетники Suzuki Vitara Brezza

Японская компания Suzuki проанализировала итоги продаж 2018 года. Оказывается, ажиотажным спросом продолжают пользоваться паркетники модели Vitara Brezza.
Ажиотажным спросом пользуются паркетники Suzuki Vitara Brezza

С большим отрывом от соперников в сегменте SUV лидирующую позиции занял кроссовер Vitara Brezza. В 2018 году на автомобильном рынке в Индии дилеры продали примерно 155000 данных транспортных средств. Эта цифра на 10 % превышает показатели 2017 года за такой же период.

Напомним, впервые в дилерском центре об автомобиле узнали три года назад. С самого начала на модель появился большой спрос. Это было вызвано приметным внешним видом, а также соотношением цены и технических характеристик. Длина машины составляет почти 4 метра, а ширина – 1,7. Под капотом внедорожник имеет турбированный мотор на дизеле с объемом 1,3 литра, который генерирует 90 лошадиных сил. Двигатель идет в сочетании как с механической трансмиссией, имеющей пять скоростей, так и с коробкой-автоматом.

Стоимость самой дешевой модели составляет примерно 727 тыс. рублей. Она имеет ABS, подушки безопасности, климат-контроль, электростеклоподъемники, а также стереосистему с четырьмя колонками.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Появились данные о Nokia 6.2 с вырезом
Врач-онколог рассказал о трех простых и
В США работника местного аэропорта
Илон Маск показал фото нового
Рост цен на продукты в России скрыли
Россия не исключает возможность обмена
Ажиотажным спросом пользуются
Эксперты обсуждают очередное
Финансовые проблемы вынудили Любовь
Тюнер Hennessy похвастался рычанием
Татьяна Тотьмянина попала в больницу с
Дочь Стаса Михайлова в новом образе
Лера Кудрявцева отдыхает в Омане,
Представления о силе укуса тираннозавра
Большинство немцев не любят туристов из
Армейскую авиацию привлекут к
Sony создала стеклянную беспроводную
Популярный в Казахстане исполнитель
Юрий Лоза высказался о конфликте между
Жительница Китая из-за редкой болезни
Возлюбленная Данилы Козловского Ольга
Ученые вновь объяснили вредное
Диетологи назвали самое полезное блюдо
Проиграв в споре с Агатой Муцениеце,
Эксперты рассказали, почему зимой
Компания Porsche анонсировала самые
Samsung показала новый компактный
Найден способ получения воды из
Рианна ко Дню святого Валентина
Елена Воробей рассказала о трех
Просмотреть все новости