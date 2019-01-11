Ажиотажным спросом пользуются паркетники Suzuki Vitara Brezza





С большим отрывом от соперников в сегменте SUV лидирующую позиции занял кроссовер Vitara Brezza. В 2018 году на автомобильном рынке в Индии дилеры продали примерно 155000 данных транспортных средств. Эта цифра на 10 % превышает показатели 2017 года за такой же период.Напомним, впервые в дилерском центре об автомобиле узнали три года назад. С самого начала на модель появился большой спрос. Это было вызвано приметным внешним видом, а также соотношением цены и технических характеристик. Длина машины составляет почти 4 метра, а ширина – 1,7. Под капотом внедорожник имеет турбированный мотор на дизеле с объемом 1,3 литра, который генерирует 90 лошадиных сил. Двигатель идет в сочетании как с механической трансмиссией, имеющей пять скоростей, так и с коробкой-автоматом.Стоимость самой дешевой модели составляет примерно 727 тыс. рублей. Она имеет ABS, подушки безопасности, климат-контроль, электростеклоподъемники, а также стереосистему с четырьмя колонками.