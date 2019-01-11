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Эксперты обсуждают очередное сферическое НЛО, зафиксированное возле Солнца

Эксперты ищут объяснение очередному сферическому НЛО, покидающему Солнце. Разница между событиями составила две недели.

Эксперты обсуждают очередное сферическое НЛО, зафиксированное возле Солнца


В рамках канала Youtube был опубликован соответствующий материал. SOHO Lasco C2, а также Lasco C3 24 декабря прошлого года зафиксировали огромное сферическое тело, которое покидает Солнце. Данные спутники 7 января текущего года зафиксировали еще один возможный НЛО, который проделывал аналогичные действия. Некоторые специалисты считают, что неопознанные летающие объекты представляют собой космические инопланетные аппараты. По мнению одних экспертов, они не могут иметь отношения к корональным массовым выбросам. Другие считают, что данное явления связано с плазменными разрядами.


В интернете пользователями активно обсуждается представленный материал. Многие юзеры считают, что инопланетяне на протяжении веков наблюдают за Землей, осуществляют контроль программ ядерного оружия на планете. Скептики уверены, что речь идёт просто о вспышке на Солнце.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:38

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