Тюнер Hennessy похвастался рычанием грузовика Ford VelociRaptor V8





Двадцатидюймовые колеса обуты в 37-дюймовые шины. Внешний вид был улучшен за счёт комплекта красных суппортов Brembo. Пятилитровая силовая установка V8 с наддувом генерирует 758 «лошадок». При этом динамометрической частью Hennessey демонстрируется установка, вырабатывающая 557 лошадиных сил. Тюнер также установил 10-ступенчатую АКПП от F-150 с мотором V8 вместо вариации КП Raptor. В авто установлена выхлопная труба из нержавеющей стали, обеспечивающая рычание мотора. Шикарный звук издает мотор V8. Грузовое авто до первой сотни разгоняется за 4,1 сек.По словам Джона Хеннесси, у VelociRaptor имеется ряд недостатков. Данное транспортное средство можно будет получить только в мае, если осуществить заказ прямо сейчас. Проблемной также является цена на модель. Общая стоимость грузового авто достигает $150 000.