Apple хочет заняться производством одежды





Уточняется, что предполагаемая "умная" куртка или штаны будет использоваться в паре с iPhone, на который будут передаваться сведения о здоровье пользователя. 10 января патентную заявку удалось вычислить некоторым интернет-пользователям. В ней сказано, что Apple зарегистрировала на территории США специальную ткань, пронизанную электродами и проводами, способную собирать информацию. К примеру, одежда сможет следить за пульсом, температурой или давлением владельца одежды.Необходимая информация будет вовремя доставлена на девайс. Предполагается, что одежда сможет следить за активностью сердца и других жизненно важных органов, также в её задачи будет входить улучшение взаимодействия юзера с разработками Apple.