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Apple хочет заняться производством одежды

Корпорация Apple раздумывает над созданием смарт-одежды, которая смогла бы синхронизироваться со смартфонами iPhone. По информации издания AppleInsider, несколько часов назад на просторах интернета удалось найти соответствующий патент.
Apple хочет заняться производством одежды

Уточняется, что предполагаемая "умная" куртка или штаны будет использоваться в паре с iPhone, на который будут передаваться сведения о здоровье пользователя. 10 января патентную заявку удалось вычислить некоторым интернет-пользователям. В ней сказано, что Apple зарегистрировала на территории США специальную ткань, пронизанную электродами и проводами, способную собирать информацию. К примеру, одежда сможет следить за пульсом, температурой или давлением владельца одежды.

Необходимая информация будет вовремя доставлена на девайс. Предполагается, что одежда сможет следить за активностью сердца и других жизненно важных органов, также в её задачи будет входить улучшение взаимодействия юзера с разработками Apple.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:01

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