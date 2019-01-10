Ученые спрогнозировали концепцию роботов будущего
Ученые составили прогноз развития роботов в будущем. Их станут создавать с учетом эволюции, это позволит построить иные устройства. Роботы концептуально должны быть способны автоматически улучшать свои характеристики.
Роботы актуального поколения представляют собой недостаточно специализированные механизмы. Необходимо следовать подражанию разнообразным животным, ведь они ранее адаптировались к окружающей среде. Эволюция предполагает появление эффективных решений, причём они могут быть не совсем понятны дизайнеру-человеку.
Человеческий глаз воспринимает кенгуру или электрического ската как необычных существ, но они идеальны с точки зрения существования в своей среде. При конструировании новых систем станут учитывать алгоритмы, имеющие в своей основе естественную эволюцию. Это позволит создавать машины, комбинируя различные материалы. Роботам отведут отдельные модели поведения, это станет реальным спустя 20 лет. Устройства должны быть высокоинтегрированными, небольшими по размерам и узкоспециализированными, считают ученые.
Наряду с этим машины нужно сделать рентабельными, их необходимо проектировать для конкретных местностей. Роботы будущего должны адаптироваться к внешней среде, считают ученые.
Роботы актуального поколения представляют собой недостаточно специализированные механизмы. Необходимо следовать подражанию разнообразным животным, ведь они ранее адаптировались к окружающей среде. Эволюция предполагает появление эффективных решений, причём они могут быть не совсем понятны дизайнеру-человеку.
Человеческий глаз воспринимает кенгуру или электрического ската как необычных существ, но они идеальны с точки зрения существования в своей среде. При конструировании новых систем станут учитывать алгоритмы, имеющие в своей основе естественную эволюцию. Это позволит создавать машины, комбинируя различные материалы. Роботам отведут отдельные модели поведения, это станет реальным спустя 20 лет. Устройства должны быть высокоинтегрированными, небольшими по размерам и узкоспециализированными, считают ученые.
Наряду с этим машины нужно сделать рентабельными, их необходимо проектировать для конкретных местностей. Роботы будущего должны адаптироваться к внешней среде, считают ученые.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:11