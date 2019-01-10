Hyundai подготовила для Детройтского автосалона водородный суперкар





Данная информация накануне была подтверждена руководителем Hyundai N Альбертом Бирманом. По его словам, автоконцерн обладает достаточными технологиями в данной области, чтобы разработать подобное транспортное средство. Впервые Hyundai заинтересовался разработкой подобной машины ещё 4 года назад, показав виртуальный концепт N 2025 для компьютерной игры Gran Turismo 6. Двигатель модель состоял из 4 электродвигателей и блоков водородных топливных элементов, также присутствовал промежуточный накопитель-суперконденсатор. В итоге движок генерировал почти 885 лошадиных сил.Воздух через топливные ячейки N 2025 прокачивался с помощью турбины, раскручивающейся до 200 000 об/мин. Дополнительная прижимная сила создавалась благодаря системе воздуховодов из трубок, тянущихся по бокам транспортного средства.