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Hyundai подготовила для Детройтского автосалона водородный суперкар

Спортивный суббренд компании Hyundai специально для автосалона в Детройте разработал новый концепт-кар. По информации зарубежных новостных изданий, речь идёт о суперкаре, оснащенном двигателем на водородных топливных элементах.
Hyundai подготовила для Детройтского автосалона водородный суперкар

Данная информация накануне была подтверждена руководителем Hyundai N Альбертом Бирманом. По его словам, автоконцерн обладает достаточными технологиями в данной области, чтобы разработать подобное транспортное средство. Впервые Hyundai заинтересовался разработкой подобной машины ещё 4 года назад, показав виртуальный концепт N 2025 для компьютерной игры Gran Turismo 6. Двигатель модель состоял из 4 электродвигателей и блоков водородных топливных элементов, также присутствовал промежуточный накопитель-суперконденсатор. В итоге движок генерировал почти 885 лошадиных сил.

Воздух через топливные ячейки N 2025 прокачивался с помощью турбины, раскручивающейся до 200 000 об/мин. Дополнительная прижимная сила создавалась благодаря системе воздуховодов из трубок, тянущихся по бокам транспортного средства.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:53

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