Walmart собрал в одном ролике 12 легендарных машин из кино и мультфильмов





Только за первые часы ролик собрал тысячи упоминаний на просторах социальных сетей в рамках проведения «Золотого глобуса», сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на аналитиков Talkwalker. Саму же рекламу решили посвятить новой услуге торговой сети Walmart, благодаря которой водители смогут заказать еду, не выходя из своего транспортного средства.Для привлечения новых клиентов в компании решили создать ролик, в котором сотрудники бренда загружают заказы в машины трансформеров, Золушки, Флинстоунов, охотников за привидениями и других. На странице Walmart в YouTube видео просмотрели уже около 17 миллионов интернет-пользователей.