Sony создала стеклянную беспроводную портативную колонку LSPX-S2 Glass Sound Speaker





Устройство имеет необычный дизайн. Эта версия получила стеклянный цилиндр и лампочку, имитирующую свечение свечи. Для данного режима предусматривается тридцать два уровня искусственного пламени. Колонка является приемником LSPX-S1, показанным 3 года назад в рамках выставки CES. Стоит отметить, что в новой колонке звучание создаётся стеклянным цилиндром, а также нижним динамиком, который обеспечивает глубину звучания аппарата, средние, а также низкие частоты. Модель благодаря своей конструкции способна наполнять всю комнату отличным звуком. Колонка будет превосходно слышна из любой комнаты.В рамках проведённой презентации производители отметили, что в данной новой колонке имеется аккумуляторная батарея, обеспечивающая восемь часов работы. Новинка оснащается Wi-Fi, Bluetooth. Модель имеет поддержку Hi-Res audio/Spotify Connect. Колонка расценивается в пятьсот пятьдесят фунтов стерлингов. Её начнут продавать в мае.