АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Sony создала стеклянную беспроводную портативную колонку LSPX-S2 Glass Sound Speaker

В Лас-Вегасе развивающаяся компания Sony похвасталась созданием стеклянной беспроводной портативной колонки, которая имеет вид свечи. Новинку назвали LSPX-S2 Glass Sound Speaker.
Sony создала стеклянную беспроводную портативную колонку LSPX-S2 Glass Sound Speaker

Устройство имеет необычный дизайн. Эта версия получила стеклянный цилиндр и лампочку, имитирующую свечение свечи. Для данного режима предусматривается тридцать два уровня искусственного пламени. Колонка является приемником LSPX-S1, показанным 3 года назад в рамках выставки CES. Стоит отметить, что в новой колонке звучание создаётся стеклянным цилиндром, а также нижним динамиком, который обеспечивает глубину звучания аппарата, средние, а также низкие частоты. Модель благодаря своей конструкции способна наполнять всю комнату отличным звуком. Колонка будет превосходно слышна из любой комнаты.

В рамках проведённой презентации производители отметили, что в данной новой колонке имеется аккумуляторная батарея, обеспечивающая восемь часов работы. Новинка оснащается Wi-Fi, Bluetooth. Модель имеет поддержку Hi-Res audio/Spotify Connect. Колонка расценивается в пятьсот пятьдесят фунтов стерлингов. Её начнут продавать в мае.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Стаса Михайлова в новом образе
Лера Кудрявцева отдыхает в Омане,
Представления о силе укуса тираннозавра
Большинство немцев не любят туристов из
Армейскую авиацию привлекут к
Sony создала стеклянную беспроводную
Популярный в Казахстане исполнитель
Юрий Лоза высказался о конфликте между
Жительница Китая из-за редкой болезни
Возлюбленная Данилы Козловского Ольга
Ученые вновь объяснили вредное
Диетологи назвали самое полезное блюдо
Проиграв в споре с Агатой Муцениеце,
Эксперты рассказали, почему зимой
Компания Porsche анонсировала самые
Samsung показала новый компактный
Найден способ получения воды из
Рианна ко Дню святого Валентина
Елена Воробей рассказала о трех
«Умный» перцовый баллончик теперь
Уфологи: В пермском треугольнике
Нестираный шарф оказался фактором для
В Москве таксист отобрал у клиентки
Ученые спрогнозировали концепцию
Apple хочет заняться производством
Volkswagen представил тизер
Hyundai подготовила для Детройтского
Walmart собрал в одном ролике 12
Indemnis продемонстрировала парашютную
Астрономы обнаружили галактику-изгой,
Просмотреть все новости