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Indemnis продемонстрировала парашютную систему Indemnis Nexus для дронов

Фирма Indemnis совместно с потенциальными разработчиками современных дронов DJI продемонстрировала парашютную специальную систему типа Indemnis Nexus. Она занимается подстраховкой в ходе аварийных возможных ситуаций.

Indemnis продемонстрировала парашютную систему Indemnis Nexus для дронов


Во многих государствах дронам запрещается осуществлять полеты над возможными скоплениями людей. При случившейся аварии устройство может влететь в толпу. Вследствие этого могут пострадать многие люди. Компанией Indemnis были проведены успешные испытания специальной парашютной системы на современном беспилотнике версии DJI Inspire 2 в рамках полигона UAS вблизи Нью-Йорка. Перед тем, как начать испытания, были разработаны и защищены перед FAA Соединённых Штатов международные специальные стандарты парашютов, предназначенных для современных дронов. Представители Indemnis за один месяц провели в рамках полигона сорок пять испытаний. При этом инженерами моделировались аварийные разные ситуации в воздушном пространстве.

Indemnis Nexus способен моментально разворачиваться в случае неполадок с беспилотником. Автоматический баллистический парашют разворачивается за тридцать миллисекунд через определённую специальную трубу. Она моментально наполняется воздухом, удерживая парашют от работающих винтов. FAA в будущем может обязывать производителей беспилотников устанавливать на все аппараты, используемые над возможными скоплениями людей, специальную спасательную систему типа Indemnis Nexus.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:43

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