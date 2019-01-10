Indemnis продемонстрировала парашютную систему Indemnis Nexus для дронов





Во многих государствах дронам запрещается осуществлять полеты над возможными скоплениями людей. При случившейся аварии устройство может влететь в толпу. Вследствие этого могут пострадать многие люди. Компанией Indemnis были проведены успешные испытания специальной парашютной системы на современном беспилотнике версии DJI Inspire 2 в рамках полигона UAS вблизи Нью-Йорка. Перед тем, как начать испытания, были разработаны и защищены перед FAA Соединённых Штатов международные специальные стандарты парашютов, предназначенных для современных дронов. Представители Indemnis за один месяц провели в рамках полигона сорок пять испытаний. При этом инженерами моделировались аварийные разные ситуации в воздушном пространстве.Indemnis Nexus способен моментально разворачиваться в случае неполадок с беспилотником. Автоматический баллистический парашют разворачивается за тридцать миллисекунд через определённую специальную трубу. Она моментально наполняется воздухом, удерживая парашют от работающих винтов. FAA в будущем может обязывать производителей беспилотников устанавливать на все аппараты, используемые над возможными скоплениями людей, специальную спасательную систему типа Indemnis Nexus.