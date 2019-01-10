Indemnis продемонстрировала парашютную систему Indemnis Nexus для дронов
Фирма Indemnis совместно с потенциальными разработчиками современных дронов DJI продемонстрировала парашютную специальную систему типа Indemnis Nexus. Она занимается подстраховкой в ходе аварийных возможных ситуаций.
Во многих государствах дронам запрещается осуществлять полеты над возможными скоплениями людей. При случившейся аварии устройство может влететь в толпу. Вследствие этого могут пострадать многие люди. Компанией Indemnis были проведены успешные испытания специальной парашютной системы на современном беспилотнике версии DJI Inspire 2 в рамках полигона UAS вблизи Нью-Йорка. Перед тем, как начать испытания, были разработаны и защищены перед FAA Соединённых Штатов международные специальные стандарты парашютов, предназначенных для современных дронов. Представители Indemnis за один месяц провели в рамках полигона сорок пять испытаний. При этом инженерами моделировались аварийные разные ситуации в воздушном пространстве.
Indemnis Nexus способен моментально разворачиваться в случае неполадок с беспилотником. Автоматический баллистический парашют разворачивается за тридцать миллисекунд через определённую специальную трубу. Она моментально наполняется воздухом, удерживая парашют от работающих винтов. FAA в будущем может обязывать производителей беспилотников устанавливать на все аппараты, используемые над возможными скоплениями людей, специальную спасательную систему типа Indemnis Nexus.
Во многих государствах дронам запрещается осуществлять полеты над возможными скоплениями людей. При случившейся аварии устройство может влететь в толпу. Вследствие этого могут пострадать многие люди. Компанией Indemnis были проведены успешные испытания специальной парашютной системы на современном беспилотнике версии DJI Inspire 2 в рамках полигона UAS вблизи Нью-Йорка. Перед тем, как начать испытания, были разработаны и защищены перед FAA Соединённых Штатов международные специальные стандарты парашютов, предназначенных для современных дронов. Представители Indemnis за один месяц провели в рамках полигона сорок пять испытаний. При этом инженерами моделировались аварийные разные ситуации в воздушном пространстве.
Indemnis Nexus способен моментально разворачиваться в случае неполадок с беспилотником. Автоматический баллистический парашют разворачивается за тридцать миллисекунд через определённую специальную трубу. Она моментально наполняется воздухом, удерживая парашют от работающих винтов. FAA в будущем может обязывать производителей беспилотников устанавливать на все аппараты, используемые над возможными скоплениями людей, специальную спасательную систему типа Indemnis Nexus.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:43