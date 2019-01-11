Ученые вновь объяснили вредное воздействие лазерной указки





Производители пишут, что лазерные указки являются безопасными, вред для глаз они нанести не могут. В то же время исследователи указывают, что ущерб органам зрения может быть нанесен, причём очень легко. Британские врачи в качестве примера ссылаются на случай, произошедший в Греции с 9-летним мальчиком. Он пожаловался родителям на ухудшение зрения, малыша отвели к офтальмологу. Врач выяснил, что у мальчика болит левый глаз. В центре сетчатки медики обнаружили микроотверстие. Они сообщили, что хирургия бессильна - дырка в сетчатке слишком велика, чтобы её зашить. В ходе разбирательств выяснилось, что несовершеннолетний игрался указкой, подаренной ему отцом.На изделиях, реализуемых в Британии на распродажах, мощность лазера не указывалась. Специалисты призывают родителей не рисковать здоровьем ребёнка и воздержаться от покупок указки. Данное изделие способно нанести вред.