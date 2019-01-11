Эксперты рассказали, почему зимой автомобиль хуже разгоняется
Как известно, в зимний период времени мотор любой машины немного мощнее, чем летом. Это связано с разностью в плотности воздуха. Впрочем, в данном случае транспортное средство медленнее разгоняется.
Во многом это связано с тем, что полная функциональность каждой силовой установки зависит от прогрева, поэтому зимой это сделать всегда сложнее, уточняют специалисты. Понижение температуры также ведёт к повышенной густоте всех жидкостей в транспортном средстве (в том числе и в тормозной системе). Зимой в машине включено большее количество различных устройств, например, печка салона или тэны обогрева стекла. Таким образом, электросеть авто загружается сильнее, требуя дополнительную энергию, «отнимая» её у мотора.
Последний немаловажный фактор заключается в резине, установленной на транспортном средстве. Поскольку зимний протектор всегда больше летнего, сопротивление увеличивается, а разгон замедляется. Снег на дороге также немного мешает, создавая лишнее сопротивление.
Во многом это связано с тем, что полная функциональность каждой силовой установки зависит от прогрева, поэтому зимой это сделать всегда сложнее, уточняют специалисты. Понижение температуры также ведёт к повышенной густоте всех жидкостей в транспортном средстве (в том числе и в тормозной системе). Зимой в машине включено большее количество различных устройств, например, печка салона или тэны обогрева стекла. Таким образом, электросеть авто загружается сильнее, требуя дополнительную энергию, «отнимая» её у мотора.
Последний немаловажный фактор заключается в резине, установленной на транспортном средстве. Поскольку зимний протектор всегда больше летнего, сопротивление увеличивается, а разгон замедляется. Снег на дороге также немного мешает, создавая лишнее сопротивление.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00