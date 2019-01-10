Blizzard создала персонажа World of Warcraft в честь Стэна Ли
Американская компания Blizzard создала нового персонажа франшизы World of Warcraft в честь известного писателя Стэна Ли. На тестовом сервере игры NPC появился с патчем 8.1.5.
Героя, напоминающего известного создателя Человека-паука и других супергероев, бывшего президента Marvel Comics, обнаружили геймеры на портале Wowhead в Штормграде.
Нового обитателя фэнтезийной вселенной зовут Стэнли, он ходит в доспехах Альянса и носит очки, а также произносит фразу "Эксцельсиор!". Фанаты World of Warcraft обнаружили в обновлении и другие модели нового персонажа.
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Таким образом компания-создатель популярной массовой ролевой онлайн-игры увековечила легендарного сценариста, который ушёл из жизни в 2018 году.
Героя, напоминающего известного создателя Человека-паука и других супергероев, бывшего президента Marvel Comics, обнаружили геймеры на портале Wowhead в Штормграде.
Нового обитателя фэнтезийной вселенной зовут Стэнли, он ходит в доспехах Альянса и носит очки, а также произносит фразу "Эксцельсиор!". Фанаты World of Warcraft обнаружили в обновлении и другие модели нового персонажа.
[center][/center]
Таким образом компания-создатель популярной массовой ролевой онлайн-игры увековечила легендарного сценариста, который ушёл из жизни в 2018 году.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:28