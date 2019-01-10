Blizzard создала персонажа World of Warcraft в честь Стэна Ли





Героя, напоминающего известного создателя Человека-паука и других супергероев, бывшего президента Marvel Comics, обнаружили геймеры на портале Wowhead в Штормграде.Нового обитателя фэнтезийной вселенной зовут Стэнли, он ходит в доспехах Альянса и носит очки, а также произносит фразу "Эксцельсиор!". Фанаты World of Warcraft обнаружили в обновлении и другие модели нового персонажа.[center][/center]Таким образом компания-создатель популярной массовой ролевой онлайн-игры увековечила легендарного сценариста, который ушёл из жизни в 2018 году.