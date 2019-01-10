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Солист группы “Корни” Алексей Кабанов нагрубил поклоннице в соцсети

Алексей Кабанов, выступающий в составе группы “Корни”, нагрубил своей поклоннице в соцсети. При этом приносить фанатке извинения победитель проекта “Фабрика звезд” не стал.
Солист группы “Корни” Алексей Кабанов нагрубил поклоннице в соцсети

Инцидент начался с того, что одна из фанаток Алексея Кабанова вспомнила, как в начале 2000-х была влюблена в артиста и даже хотела за него замуж. Однако сейчас солист группы “Корни” не кажется ей симпатичным, и в комментарии в соцсети она порадовалась, что мечта не сбылась. Такие слова задели артиста, он начал грубить модели и всем, кто ее поддержал, заявив, что ему не интересны девушки, чье IQ ниже 50. Возмущенная экс-поклонница Кабанова готова обратиться в суд, решив привлечь музыканта к ответственности за оскорбление.

Накануне жительница Ростова также посетила шоу “На самом деле”, где и поделилась деталями конфликта. Пришел в студию и сам Алексей Кабанов. После отрицаний и прохождения полиграфа он все же признал, что действительно написал подобное, но по-прежнему считает, что сказал все правильно.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:22

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