Samsung показала новый компактный ноутбук Notebook Flash в ретро-стиле
Представители компании Samsung показали в рамках выставки электроники CES2019 компактную версию ноутбука Notebook Flash. Версия в ретро-стиле работает на базе «операционки» Windows 10 Home.
Особенность новой версии заключается в клавиатуре с закругленными удобными кнопками, имеющими белый цвет. Новинка получает 13,3-дюймовый экран (1920х1080 рх). В основе платформы положили платформу Intel Gemini Lake. ОЗУ устройства достигает 4 Гб. ПЗУ модели составляет 64 Гб. На одном зарядке аккумуляторная батарея способна проработать десять часов.
Новая версия оснащается адаптером Wi-Fi 802.11ac, а также сканером отпечатков пальцев. Пока отсутствует информация о стоимости гаджета и начале реализаций.
Особенность новой версии заключается в клавиатуре с закругленными удобными кнопками, имеющими белый цвет. Новинка получает 13,3-дюймовый экран (1920х1080 рх). В основе платформы положили платформу Intel Gemini Lake. ОЗУ устройства достигает 4 Гб. ПЗУ модели составляет 64 Гб. На одном зарядке аккумуляторная батарея способна проработать десять часов.
Новая версия оснащается адаптером Wi-Fi 802.11ac, а также сканером отпечатков пальцев. Пока отсутствует информация о стоимости гаджета и начале реализаций.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00