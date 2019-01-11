Samsung показала новый компактный ноутбук Notebook Flash в ретро-стиле





Особенность новой версии заключается в клавиатуре с закругленными удобными кнопками, имеющими белый цвет. Новинка получает 13,3-дюймовый экран (1920х1080 рх). В основе платформы положили платформу Intel Gemini Lake. ОЗУ устройства достигает 4 Гб. ПЗУ модели составляет 64 Гб. На одном зарядке аккумуляторная батарея способна проработать десять часов.Новая версия оснащается адаптером Wi-Fi 802.11ac, а также сканером отпечатков пальцев. Пока отсутствует информация о стоимости гаджета и начале реализаций.