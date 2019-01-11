АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Samsung показала новый компактный ноутбук Notebook Flash в ретро-стиле

Представители компании Samsung показали в рамках выставки электроники CES2019 компактную версию ноутбука Notebook Flash. Версия в ретро-стиле работает на базе «операционки» Windows 10 Home.

Samsung показала новый компактный ноутбук Notebook Flash в ретро-стиле


Особенность новой версии заключается в клавиатуре с закругленными удобными кнопками, имеющими белый цвет. Новинка получает 13,3-дюймовый экран (1920х1080 рх). В основе платформы положили платформу Intel Gemini Lake. ОЗУ устройства достигает 4 Гб. ПЗУ модели составляет 64 Гб. На одном зарядке аккумуляторная батарея способна проработать десять часов.

Новая версия оснащается адаптером Wi-Fi 802.11ac, а также сканером отпечатков пальцев. Пока отсутствует информация о стоимости гаджета и начале реализаций.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung показала новый компактный
Найден способ получения воды из
Рианна ко Дню святого Валентина
Елена Воробей рассказала о трех
«Умный» перцовый баллончик теперь
Уфологи: В пермском треугольнике
Нестираный шарф оказался фактором для
В Москве таксист отобрал у клиентки
Ученые спрогнозировали концепцию
Apple хочет заняться производством
Volkswagen представил тизер
Hyundai подготовила для Детройтского
Walmart собрал в одном ролике 12
Indemnis продемонстрировала парашютную
Астрономы обнаружили галактику-изгой,
Ученые: Всего два бокала вина в день
Старшая дочь Ксении Бородиной после
Виктория Боня призналась, что
Дочь Александра Серова устроила
Ученые: Глобальное потепление делает из
В Детройте дебютирует трековое
Ученые обнаружили в атмосфере Венеры
Ксения Шойгу: «Гонку Героев» ждет
Начались продажи бюджетного конкурента
В Беларуси с наркотиками задержали сына
Blizzard создала персонажа World of
Солист группы “Корни” Алексей Кабанов
В Нижегородской области суд вынес
Алсу в новом наряде поклонники назвали
Анастасия Костенко исполнила для мужа в
Просмотреть все новости