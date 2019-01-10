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Во время кастинга претенденток в группу SEREBRO проверили на полиграфе

В рамках участия в кастинге претенденткам на участие в группе SEREBRO пришлось пройти проверку на полиграфе. Четвертая серия отбора выпущена на официальном канале продюсера коллектива Максима Фадеева.
Во время кастинга претенденток в группу SEREBRO проверили на полиграфе

В рамках очередного выпуска SEREBRO CASTING девушкам предложили пройти проверку на полиграфе, и в итоге участницам пришлось давать ответы на провокационные вопросы. Ведущие должны были установить, насколько искренни и честны с публикой исполнительницы. Впрочем, многие зрители кастингов нашли такое решение несколько странным. По их мнению, продюсеру необходимо внимание обращать прежде всего на вокальные данные претенденток, а также их пластику.

Высказались юзеры и по поводу того, что тем девушкам, кто кастинг не прошел, не позволили в полной мере раскрыть свои способности. В частности, никто не предложил им творческий конкурс. Кастинги в обновленный вариант SEREBRO начаты после решения об уходе бывшей солистки Ольги Серябкиной.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:01

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