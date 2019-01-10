Алсу в новом наряде поклонники назвали идеалом восточной красоты

"Восток дело тонкое", - подписала фотографию исполнительница.

"Спасибо за исполнение желаний и безотказность. Спасибо, что ты есть и что ты мой папа!" - поздравляет родственника Алсу.

На своей странице в соцсети Алсу выставила снимок в длинном зелёном кардигане с восточным орнаментом и широкими рукавами. Новым образом знаменитости восхитились её читатели, которые одарили кумира комплиментами.Подписчики написали в комментариях к посту, что Алсу является идеалом восточной красоты и особенно выгодно смотрится в подобных традиционных костюмах. Понравилось пользователям Сети, и как вышит колоритный кардиган.Отметим, что Алсу в новом году устроила себе две недели отпуска, отправившись за границу. Навестила певица и отца, который отметил 65-й день рождения.