АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 76.91 USD 67.08
Курс валют на 10.01.2019

Алсу в новом наряде поклонники назвали идеалом восточной красоты

Алсу в новом кардигане поклонники в Instagram назвали идеалом восточной красоты. Фанаты посчитали, что традиционные костюмы певице очень к лицу.
Алсу в новом наряде поклонники назвали идеалом восточной красоты

На своей странице в соцсети Алсу выставила снимок в длинном зелёном кардигане с восточным орнаментом и широкими рукавами. Новым образом знаменитости восхитились её читатели, которые одарили кумира комплиментами.

"Восток дело тонкое", - подписала фотографию исполнительница.

Подписчики написали в комментариях к посту, что Алсу является идеалом восточной красоты и особенно выгодно смотрится в подобных традиционных костюмах. Понравилось пользователям Сети, и как вышит колоритный кардиган.

Отметим, что Алсу в новом году устроила себе две недели отпуска, отправившись за границу. Навестила певица и отца, который отметил 65-й день рождения.

"Спасибо за исполнение желаний и безотказность. Спасибо, что ты есть и что ты мой папа!" - поздравляет родственника Алсу.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Всего два бокала вина в день
Старшая дочь Ксении Бородиной после
Виктория Боня призналась, что
Дочь Александра Серова устроила
Ученые: Глобальное потепление делает из
В Детройте дебютирует трековое
Ученые обнаружили в атмосфере Венеры
Ксения Шойгу: «Гонку Героев» ждет
Начались продажи бюджетного конкурента
В Беларуси с наркотиками задержали сына
Blizzard создала персонажа World of
Солист группы “Корни” Алексей Кабанов
В Нижегородской области суд вынес
Алсу в новом наряде поклонники назвали
Анастасия Костенко исполнила для мужа в
Врачи Перми семь лет не могут сбить
Во время кастинга претенденток в группу
Наушники Apple AirPods позволяют
Актер Борис Смолкин рассказал о
45-летняя Юлия Высоцкая эффектно
Алексей Самсонов решил узаконить
Физики считают возможными сверхсветовые
Дженнифер Лопес рассказала, как ей
Уникальная версия смартфона Vivo The
Надежда Кадышева рассказала, как медики
На трассе Москва - Санкт-Петербург
Bentley выпустит свой первый кроссовер
Ксения Бородина посоветовала
Сценаристка «Черной вдовы» напишет
Либерж Кпадону стала кастинг-директором
Просмотреть все новости