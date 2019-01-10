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В Детройте дебютирует трековое спортивное купе Lexus RC F Track Edition

Дебют трекового купе Lexus RC F, получившего облегченную версию конструкции с аэродинамическим надёжным обвесом, более мощным двигателем, состоится в Детройте во время автосалона. Спортивную модель назвали Track Edition.

В Детройте дебютирует трековое спортивное купе Lexus RC F Track Edition


Авто публично представят в средине текущего года. От типовой модели современного купе отличается облегченной удобной конструкцией заднего антикрыла, карбонового капота, крыши. Специалисты выполнили формы аэродинамического «оперения» авто в дизайне, который реализовали в гоночном купе версии RC F GT, участвовавшем в рамках скоростного подъёма на гору под названием Пайкс-Пик. Он проходил в 2015 году. Новинка получила новую форму головных фар, модернизированные бампера, другую решетку радиатора. В транспортном средстве установили спортивный специальный диффузор, изменили вид сдвоенных патрубков специальной системы выпуска.


Согласно предварительной информации, Track Edition получит модернизированный пятилитровый силовой агрегат V8, который обладает модернизированной надёжной масляной системой. Производителем было доработано охлаждение, а также выпуск. Авто должно генерировать более 473 лошадиных сил.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

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