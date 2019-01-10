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Наушники Apple AirPods позволяют подслушивать разговоры

Пользователи, купившие ранее наушники Apple AirPods, обнаружили новую возможность изделия. Гаджет позволяет подслушивать разговоры людей, стоящих невдалеке, и для этого имеется специальная функция.

Наушники Apple AirPods позволяют подслушивать разговоры

Владельцы компактной беспроводной гарнитурой определили, что компактное устройство можно использовать лицам, имеющим ограниченные возможности с органами слуха. Фактически они могут без ограничений подслушивать, какие темы обсуждают люди, стоящие недалеко. В настройках пункта управления необходимо добавить иконку в форме уха. Нужно нажать на неё, в этом случае у стерео-наушников AirPods постепенно увеличивается громкость звука, поступающего в микрофон из внешней среды. Это обеспечивает возможность услышать шепот человека, речь людей, беседующих на ходу или стоящих вдалеке.

Информация о функции для лиц, имеющим недостаточный слух, появилась летом в 2018 году. Технически, чтобы привести новый режим в действие, необходимо осуществить обновление смартфона серии iPhone до с iOS 12, отмечают эксперты. Далее следует приобрести наушники AirPods и активировать режим прослушивания фона.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 19:00

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