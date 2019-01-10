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Новый небоскрёб Jeddah Tower в Саудовской Аравии достигнет высоты 1 километр

Новый небоскрёб Jeddah Tower в Саудовской Аравии достигнет высоты в километр и будет завершён в 2020 году. 200-этажное здание станет сердцем высокотехнологичного района города Джидда.
Новый небоскрёб Jeddah Tower в Саудовской Аравии достигнет высоты 1 километр

В 2013 году принц аль-Валид привлёк инвесторов и архитекторов, начав строительство "Королевской башни" или высочайшего в мире небоскрёба Jeddah Tower. По проекту высота здания составит 1007 метров. Для сравнения, знаменитая "Бурдж-Халифа" достигает 828 метров. На 157 этаже новой постройки запланирована 30-метровая смотровая площадка, которая поднимет посетителей выше облаков.

Туристы смогут взглянуть на Красное море и окрестности в радиусе 140 километров. 200 этажей башни отдадут не только под офисы и отели, но также под частные апартаменты, бизнес-центры и даже разместят внутри обсерваторию.

Проект Jeddah Tower разработал архитектор Эдриан Смит, который до этого работал над впечатляющими небоскрёбами ОАЭ, Китая и Америки. На башню потратят не менее 2,2 млрд долларов, а весь городок Jeddah Economic City обойдётся в 70 миллиардов.

В районе внедрят инновационную систему "умного города", которая предоставит жителям Саудовской Аравии высочайший уровень комфорта для работы и отдыха. В Королевском городе будут жилые дома, офисы, магазины, гостиницы, социальные и культурные объекты.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:18

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