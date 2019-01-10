Британцы делают ставки на рождение у Кейт Миддлтон 4 ребёнка в 2019 году





Зная о большой любви герцогини Кембриджской к детям, которых она в последние годы производит на свет с завидной частотой, англичане спешат делать ставки у букмекеров на то, что в новом году принц Уильям станет папой в четвёртый раз. С момента появления на свет младшего наследника Луи прошло всего 8 месяцев, но британцы считают, что Миддлтон успела восстановить здоровье за столь непродолжительное время. Противники такой идеи отмечают, что Уильям с супругой всё же немного ждут перед тем, как задуматься о новом ребёнке.Так, чета воспитывает старшего Джорджа, принцессу Шарлотту и 8-месячного Луи. Вероятней всего, что Миддлтон сообщит о новой беременности, если таковая состоится, не раньше 2021 года.На сегодняшний день герцогиня принимает активное участие в различных светских мероприятиях, ездит на охоту с семьёй и носит обтягивающие платья, не выделяющие округлившегося живота. Во время беременности, как правило, Миддлтон жалуется на токсикоз и утренние боли, которые не позволяли ей так часто выходить на публику.Многие англичане полагают, что супруга принца следует примеру его бабушки-королевы. Последняя успела дать жизнь троим сыновьям и дочери.