Volta представила умную миску Mookkie для домашних животных





Новинку оснастили широкоугольной специальной камерой, определяющей животное при помощи технологии эффективного распознавания. Благодаря такой системе отсек с пищей будет открываться для определенных питомцев. Умная миска с технологией распознаваний оснащается закрывающимся специальным отсеком, предназначенным для еды. Во время попадания животного в поле зрения специальной камеры, его морду анализирует встроенный алгоритм распознавания. Каждой отдельной миске будет присвоен определённый питомец. Отсеки открываются, если камера аппарата распознает животное.Умная миска в данном случае синхронизируется со специальным новым приложением. При помощи ПО хозяин животного получает уведомления касательно опустевшей миски, и видео, которое сняла камера. При помощи этого приложения пользователь может настроить миску. В данном случае нужно предоставить снимок животного. Умную миску начнут продавать за $189.