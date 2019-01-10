Volta представила умную миску Mookkie для домашних животных
Представители итальянской технологической компании Volta представили в ходе выставки CES 2019 специальную умную миску модели Mookkie, предназначенную для домашних животных. Технология поможет проследить за питанием нескольких домашних питомцев.
Новинку оснастили широкоугольной специальной камерой, определяющей животное при помощи технологии эффективного распознавания. Благодаря такой системе отсек с пищей будет открываться для определенных питомцев. Умная миска с технологией распознаваний оснащается закрывающимся специальным отсеком, предназначенным для еды. Во время попадания животного в поле зрения специальной камеры, его морду анализирует встроенный алгоритм распознавания. Каждой отдельной миске будет присвоен определённый питомец. Отсеки открываются, если камера аппарата распознает животное.
Умная миска в данном случае синхронизируется со специальным новым приложением. При помощи ПО хозяин животного получает уведомления касательно опустевшей миски, и видео, которое сняла камера. При помощи этого приложения пользователь может настроить миску. В данном случае нужно предоставить снимок животного. Умную миску начнут продавать за $189.
Новинку оснастили широкоугольной специальной камерой, определяющей животное при помощи технологии эффективного распознавания. Благодаря такой системе отсек с пищей будет открываться для определенных питомцев. Умная миска с технологией распознаваний оснащается закрывающимся специальным отсеком, предназначенным для еды. Во время попадания животного в поле зрения специальной камеры, его морду анализирует встроенный алгоритм распознавания. Каждой отдельной миске будет присвоен определённый питомец. Отсеки открываются, если камера аппарата распознает животное.
Умная миска в данном случае синхронизируется со специальным новым приложением. При помощи ПО хозяин животного получает уведомления касательно опустевшей миски, и видео, которое сняла камера. При помощи этого приложения пользователь может настроить миску. В данном случае нужно предоставить снимок животного. Умную миску начнут продавать за $189.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:28