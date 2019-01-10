Новый iPhone XS Max проигрывает iPhone X





Самый дорогостоящий смартфон американской корпорации занимает лидирующие позиции по реализации среди новых мобильных устройств от Apple. Вместе с тем эксперты отмечают, что новинка уступает всем прошлогодним гаджетам. На модели X и XS спрос примерно одинаковый, указывают аналитики. В первых числах января бюджетная версия обошла по популярности у пользователей 5,8-дюймовую модель. На середину второй декады января версия XS вернулась на прежние позиции. Специалисты провели анализ, он выглядит следующим образом: iPhone 8 - 9,95%; iPhone 8 Plus - 9,80%; iPhone XS Max - 3,43%; iPhone XS - 3,06%; iPhone XR - 2,85%.Модель iPhone XS Max является самой дорогостоящей в ряду гаджетов от Apple. Цена девайса достигает в базовой версии 98,63 тыс. рублей (64 Гб). За версию с 512 Гб необходимо заплатить 130,16 тыс. рублей.