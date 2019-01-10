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Жители Южной Дакоты обнаружили загадочную белую спираль в небе

Жители города Су-Фолс, расположенного в штате Южная Дакота, обнаружили загадочную белую спираль в ясном небе. Супружеская пара ехала в авто, но удивительная аномалия заставила их остановиться. Увиденное американцы параллельно зафиксировали на камеру. Видезапись появилась в Сети 7 января.

Жители Южной Дакоты обнаружили загадочную белую спираль в небе

На кадрах можно увидеть как удивительное явление, очень похожее на спираль, стремительно закручивается в небе. Свидетельница поинтересовалась у супруга, что это может быть. Но в ответ мужчина только промолчал, так как даже не мог предположить, с чем связано необычное зрелище.

Видеоролик просмотрели многие пользователи глобальной паутины. Любители паранормальных явлений поспешили сообщить, что спираль в небе - это не инверсионный след от воздушного судна, а портал в другой мир, религиозное чудо или оставленный инопланетянами тайный знак. Приверженцы более приземленных теорий уверены: такой след мог оставить в небосводе запуск ракеты, падение астероида, сгорание дрона или другие события подобного рода.

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Эксперт в области изучения НЛО Нельсон Уиттакер полагает, что такое явление говорит о деятельности пришельцев. По словам уфолога, в этих местах уже наблюдалось спиралевидное явление. Специалист верит: гуманоиды проявляют повышенный интерес к людям и городу Су-Фолс.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:11

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