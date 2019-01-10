Жители Южной Дакоты обнаружили загадочную белую спираль в небе





На кадрах можно увидеть как удивительное явление, очень похожее на спираль, стремительно закручивается в небе. Свидетельница поинтересовалась у супруга, что это может быть. Но в ответ мужчина только промолчал, так как даже не мог предположить, с чем связано необычное зрелище.Видеоролик просмотрели многие пользователи глобальной паутины. Любители паранормальных явлений поспешили сообщить, что спираль в небе - это не инверсионный след от воздушного судна, а портал в другой мир, религиозное чудо или оставленный инопланетянами тайный знак. Приверженцы более приземленных теорий уверены: такой след мог оставить в небосводе запуск ракеты, падение астероида, сгорание дрона или другие события подобного рода.[center][/center]Эксперт в области изучения НЛО Нельсон Уиттакер полагает, что такое явление говорит о деятельности пришельцев. По словам уфолога, в этих местах уже наблюдалось спиралевидное явление. Специалист верит: гуманоиды проявляют повышенный интерес к людям и городу Су-Фолс.