На президентских выборах в США пенсионеры активно вбрасывали фейковые новости





Фейки могли дискредитировать кандидата Хиллари Клинтон. Это, по мнению аналитиков, могло стать одной из главных причин её проигрыша на выборах. Учёные из университетов Принстона и Нью-Йорка провели исследование. Сбор информации в рамках эксперимента происходил в три этапа, с апреля по ноябрь 2016 года. В итоге в выборке оказались 3,5 тыс. человек. Порядка 1,3 тыс. из них согласились установить в своих смартфонах приложения, передававшие исследователям информацию о том, какие посты добровольцы размещают в социальных сетях. Лишь 8,5% участников распространяли ссылки на фейковые новости. В распространении в Сети ложной информации участвовали 3% людей в возрасте 18-29 лет.При этом доля американцев старше 65 лет составила не менее 11%. Они активно передавали в социальных сетях неправдоподобные новости. Это, указывают учёные, непропорционально много.