На президентских выборах в США пенсионеры активно вбрасывали фейковые новости
В США, в ходе президентских выборов 2016 года, основными распространителями фейковых новостей стали люди пожилого возраста. В ходе наблюдений ученые установили, что 65-летние американцы проявляли большую активность.
Фейки могли дискредитировать кандидата Хиллари Клинтон. Это, по мнению аналитиков, могло стать одной из главных причин её проигрыша на выборах. Учёные из университетов Принстона и Нью-Йорка провели исследование. Сбор информации в рамках эксперимента происходил в три этапа, с апреля по ноябрь 2016 года. В итоге в выборке оказались 3,5 тыс. человек. Порядка 1,3 тыс. из них согласились установить в своих смартфонах приложения, передававшие исследователям информацию о том, какие посты добровольцы размещают в социальных сетях. Лишь 8,5% участников распространяли ссылки на фейковые новости. В распространении в Сети ложной информации участвовали 3% людей в возрасте 18-29 лет.
При этом доля американцев старше 65 лет составила не менее 11%. Они активно передавали в социальных сетях неправдоподобные новости. Это, указывают учёные, непропорционально много.
Фейки могли дискредитировать кандидата Хиллари Клинтон. Это, по мнению аналитиков, могло стать одной из главных причин её проигрыша на выборах. Учёные из университетов Принстона и Нью-Йорка провели исследование. Сбор информации в рамках эксперимента происходил в три этапа, с апреля по ноябрь 2016 года. В итоге в выборке оказались 3,5 тыс. человек. Порядка 1,3 тыс. из них согласились установить в своих смартфонах приложения, передававшие исследователям информацию о том, какие посты добровольцы размещают в социальных сетях. Лишь 8,5% участников распространяли ссылки на фейковые новости. В распространении в Сети ложной информации участвовали 3% людей в возрасте 18-29 лет.
При этом доля американцев старше 65 лет составила не менее 11%. Они активно передавали в социальных сетях неправдоподобные новости. Это, указывают учёные, непропорционально много.
В мире
Добавил: Ким Герман Сегодня, 15:22