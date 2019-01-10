АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 76.91 USD 67.08
Курс валют на 10.01.2019

На президентских выборах в США пенсионеры активно вбрасывали фейковые новости

В США, в ходе президентских выборов 2016 года, основными распространителями фейковых новостей стали люди пожилого возраста. В ходе наблюдений ученые установили, что 65-летние американцы проявляли большую активность.
На президентских выборах в США пенсионеры активно вбрасывали фейковые новости

Фейки могли дискредитировать кандидата Хиллари Клинтон. Это, по мнению аналитиков, могло стать одной из главных причин её проигрыша на выборах. Учёные из университетов Принстона и Нью-Йорка провели исследование. Сбор информации в рамках эксперимента происходил в три этапа, с апреля по ноябрь 2016 года. В итоге в выборке оказались 3,5 тыс. человек. Порядка 1,3 тыс. из них согласились установить в своих смартфонах приложения, передававшие исследователям информацию о том, какие посты добровольцы размещают в социальных сетях. Лишь 8,5% участников распространяли ссылки на фейковые новости. В распространении в Сети ложной информации участвовали 3% людей в возрасте 18-29 лет.

При этом доля американцев старше 65 лет составила не менее 11%. Они активно передавали в социальных сетях неправдоподобные новости. Это, указывают учёные, непропорционально много.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Ким Герман Сегодня, 15:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно призналась, что ей интересно
Сергей Лукьяненко завершает серию книг
Мария Кохно в очередной раз
На президентских выборах в США
Французские ученые доказали, что
Microsoft выпустит комплект трилогии с
Экс-супруга Кержакова рассказала о
В Канаде власти помогают морским
Lexar представил новую карту памяти
Вышел трейлер фантастической комедии
Анастасию Волочкову раскритиковали в
Легализация онлайн-торговли спиртным в
Nissan продемонстрирует технологию
Кристина Асмус поблагодарила
Xiaomi представила Redmi Note 7 c
Американка разбогатела на объятиях с
Юлия Пересильд оставила дочерям свою
В России увеличились цены на три модели
Ученые назвали причины роста волос на
Для 3DMark вышел тест Port Royal с
Александр Ревва рассказал фанатам, как
Госдума РФ приняла закон об
"Аналогов нет": В Китае завершили
Прием гормональных таблеток может быть
Николь Кузнецова: «Битва экстрасенсов»
Падение российского спутника сняли
В США построили пикап 6 х 6 на базе
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
Ученые обнаружили самый яркий квазар в
В России увеличен размер "возрастной"
Просмотреть все новости