Для 3DMark вышел тест Port Royal с технологией трассировки лучей
Компания UL выпустила новое обновление для 3DMark, в которое вошел тест Port Royal, использующий новую графическую технологию трассировки лучей в режиме реального времени DXR (Microsoft DirectX Raytracing). Сегодня тест можно запустить исключительно на видеокартах NVIDIA последнего поколения.
Программа 3DMark Port Royal на данный момент является самым технологичным продуктом, способным оценить мощности видеокарт, поддерживающих функцию трассировки лучей, создающую самые реалистичные тени, отражения и другие эффекты. Даже сами разработчики признали, что новый тест слишком сильно нагружает систему, поэтому максимально возможное разрешение в нем составит 2560 × 1440.
Для запуска теста необходимо иметь установленную операционную 64-битную систему Windows 10 версии 1809, двухъядерный процессор с минимальной частотой 1,8 ГГц и поддержкой SSSE3, видеокарту NVIDIA 20 Series с поддержкой DXR и 6 Гб памяти, 4 Гб оперативной памяти и 800 Мб свободного места на жестком диске. Тест доступен в расширенном издании 3DMark Advanced стоимостью $30 (в российском регионе 500 рублей). Его можно купить в качестве DLC за $2,99 на сайте UL или в Steam. Для владельцев с годовой подпиской тест будет доступен для загрузки без дополнительной платы.
Программа 3DMark Port Royal на данный момент является самым технологичным продуктом, способным оценить мощности видеокарт, поддерживающих функцию трассировки лучей, создающую самые реалистичные тени, отражения и другие эффекты. Даже сами разработчики признали, что новый тест слишком сильно нагружает систему, поэтому максимально возможное разрешение в нем составит 2560 × 1440.
Для запуска теста необходимо иметь установленную операционную 64-битную систему Windows 10 версии 1809, двухъядерный процессор с минимальной частотой 1,8 ГГц и поддержкой SSSE3, видеокарту NVIDIA 20 Series с поддержкой DXR и 6 Гб памяти, 4 Гб оперативной памяти и 800 Мб свободного места на жестком диске. Тест доступен в расширенном издании 3DMark Advanced стоимостью $30 (в российском регионе 500 рублей). Его можно купить в качестве DLC за $2,99 на сайте UL или в Steam. Для владельцев с годовой подпиской тест будет доступен для загрузки без дополнительной платы.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:29