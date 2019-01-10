Для 3DMark вышел тест Port Royal с технологией трассировки лучей





Программа 3DMark Port Royal на данный момент является самым технологичным продуктом, способным оценить мощности видеокарт, поддерживающих функцию трассировки лучей, создающую самые реалистичные тени, отражения и другие эффекты. Даже сами разработчики признали, что новый тест слишком сильно нагружает систему, поэтому максимально возможное разрешение в нем составит 2560 × 1440.Для запуска теста необходимо иметь установленную операционную 64-битную систему Windows 10 версии 1809, двухъядерный процессор с минимальной частотой 1,8 ГГц и поддержкой SSSE3, видеокарту NVIDIA 20 Series с поддержкой DXR и 6 Гб памяти, 4 Гб оперативной памяти и 800 Мб свободного места на жестком диске. Тест доступен в расширенном издании 3DMark Advanced стоимостью $30 (в российском регионе 500 рублей). Его можно купить в качестве DLC за $2,99 на сайте UL или в Steam. Для владельцев с годовой подпиской тест будет доступен для загрузки без дополнительной платы.