"Аналогов нет": В Китае завершили испытания ЗРС С-400





Одна выпущенная ракета с кодовым названием 48Н6Е поразила аэродинамическую мишень, которая летела со скоростью свыше 600 метров в секунду. При этом предельная дальность составила 250 километров. На этом вся программа испытаний на территории КНР успешно завершена, больше аналогичные мероприятия проводиться не планируют.Если судить по итогам, то боевую эффективность ЗРК С-400 высоко оценило руководство военного ведомства Китая. Руководство Минобороны Поднебесной смогло убедиться в том, что система по заявленным возможностям в настоящий момент не имеет аналогов во всем мире.