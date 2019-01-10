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"Аналогов нет": В Китае завершили испытания ЗРС С-400

На одном из своих военных полигонов Китай провел испытания приобретенной у России ракетной системы зенитного типа С-400. Это была вторая по счету тестовая стрельба, первая состоялась в декабре прошедшего года.
"Аналогов нет": В Китае завершили испытания ЗРС С-400

Одна выпущенная ракета с кодовым названием 48Н6Е поразила аэродинамическую мишень, которая летела со скоростью свыше 600 метров в секунду. При этом предельная дальность составила 250 километров. На этом вся программа испытаний на территории КНР успешно завершена, больше аналогичные мероприятия проводиться не планируют.

Если судить по итогам, то боевую эффективность ЗРК С-400 высоко оценило руководство военного ведомства Китая. Руководство Минобороны Поднебесной смогло убедиться в том, что система по заявленным возможностям в настоящий момент не имеет аналогов во всем мире.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:14

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