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Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп

Компания Xiaomi в рамках CES-2019 представила новый смартфон, который получил название Redmi Note 7. Особенностью девайса является основная камера на 48 Мп.
Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп

Кроме всего прочего, смартфон наградили 6,3-дюймовым экраном, разрешение которого составило 2340 на 1080 пикселей, производитель оснастил девайс стеклом Gorilla Glass 5. Разрешение основной камеры заявлено на уровне 13 Мп. За автономность Redmi Note 7 отвечает батарея на 4000 мАч. На задней панели размещен дактилоскопический сенсор, а в качестве аппаратной основы выступил чипсет Snapdragon 660, работающий в паре с 3,4 или 6 ГБ ОЗУ в зависимости от модификации.

На рынке смартфон Xiaomi Redmi Note 7 будет доступен в трех цветовых решениях красном, черном и градиентном синем. В базовой версии стоимость новинки составил 999 юаней или около 150 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:05

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