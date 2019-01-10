Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп





Кроме всего прочего, смартфон наградили 6,3-дюймовым экраном, разрешение которого составило 2340 на 1080 пикселей, производитель оснастил девайс стеклом Gorilla Glass 5. Разрешение основной камеры заявлено на уровне 13 Мп. За автономность Redmi Note 7 отвечает батарея на 4000 мАч. На задней панели размещен дактилоскопический сенсор, а в качестве аппаратной основы выступил чипсет Snapdragon 660, работающий в паре с 3,4 или 6 ГБ ОЗУ в зависимости от модификации.На рынке смартфон Xiaomi Redmi Note 7 будет доступен в трех цветовых решениях красном, черном и градиентном синем. В базовой версии стоимость новинки составил 999 юаней или около 150 долларов.