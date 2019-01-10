Американка разбогатела на объятиях с незнакомцами на кровати





Жительница города Лоуренс в США рассказала о профессии "обнимальщицы", которая без всякого труда приносит ей хороший доход. Как пишет Metro, за часовую услугу женщина берёт 5,3 тысяч рублей или $80. Обучалась профессии американка три месяца. Подготовка к сеансу объятий также требует серьёзного подхода.Сначала клиенты общаются с женщиной по видеосвязи и обговаривают условия сделки. Стороны подписывают договор, что взаимные прикосновения не будут нести сексуального или другого характера, кроме платонического. Встречаются клиенты с "обнимальщицей" в съёмном жилье на нейтральной территории, обязательно подтверждая свою личность документом.На сегодняшний день услугами американки постоянно пользуются 30 человек 20-75 лет. Пара лежит на кровати в обнимку, и если кому-то станет дискомфортно, договор обязывает тут же об этом сказать. Эффективность такой терапии "обнимальщица" объясняет тем, что телесный контакт позволяет выработать гормон окситоцин.27-летняя клиентка подтверждает, что такая услуга должна быть распространена в мире повсеместно. В разгар сексуального согласия в обществе людям важно иметь возможность ощутить себя с другим человеком в безопасности.