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Ученые назвали причины роста волос на подбородке у женщин и способы избавления от них

Врачи рассказали о причинах появления у женщин волос на подбородке и самых эффективных способах их удаления. По словам ученых, данная проблема носит не столько эстетический характер, сколько сигнализирует о серьезном гормональном дисбалансе.
Ученые назвали причины роста волос на подбородке у женщин и способы избавления от них

Зачастую к появлению волос на подбородке приводят такие причины, как наследственность, климакс, синдром Кушинга, нарушение работы яичников, врожденная гиперплазия надпочечников и нарушения гормонального баланса. Определить точную причину проблемы могут только опытные специалисты по результатам ряда обследований.

Избавиться от волос на подбородке можно с помощью стандартных косметических процедур: выщипывание, методом восковой и лазерной эпиляции или обесцвечивания волос. Однако если волосы растут из-за гормональных нарушений, то эти процедуры будут иметь временный характер. Для полного избавления волос на подбородке необходимо обратиться к специалисту за помощью.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:30

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