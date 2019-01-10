Ученые назвали причины роста волос на подбородке у женщин и способы избавления от них
Врачи рассказали о причинах появления у женщин волос на подбородке и самых эффективных способах их удаления. По словам ученых, данная проблема носит не столько эстетический характер, сколько сигнализирует о серьезном гормональном дисбалансе.
Зачастую к появлению волос на подбородке приводят такие причины, как наследственность, климакс, синдром Кушинга, нарушение работы яичников, врожденная гиперплазия надпочечников и нарушения гормонального баланса. Определить точную причину проблемы могут только опытные специалисты по результатам ряда обследований.
Избавиться от волос на подбородке можно с помощью стандартных косметических процедур: выщипывание, методом восковой и лазерной эпиляции или обесцвечивания волос. Однако если волосы растут из-за гормональных нарушений, то эти процедуры будут иметь временный характер. Для полного избавления волос на подбородке необходимо обратиться к специалисту за помощью.
Зачастую к появлению волос на подбородке приводят такие причины, как наследственность, климакс, синдром Кушинга, нарушение работы яичников, врожденная гиперплазия надпочечников и нарушения гормонального баланса. Определить точную причину проблемы могут только опытные специалисты по результатам ряда обследований.
Избавиться от волос на подбородке можно с помощью стандартных косметических процедур: выщипывание, методом восковой и лазерной эпиляции или обесцвечивания волос. Однако если волосы растут из-за гормональных нарушений, то эти процедуры будут иметь временный характер. Для полного избавления волос на подбородке необходимо обратиться к специалисту за помощью.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:30