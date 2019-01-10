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Госдума РФ приняла закон об использовании данных геолокации при поисках детей

Госдума РФ приняла проект закона о применении данных геолокации при проведении поисков пропавших детей. Это позволит существенно повлиять на скорость спасения ребёнка и оказание своевременной помощи.
Госдума РФ приняла закон об использовании данных геолокации при поисках детей

Проект принят в первом чтении в четверг, документ официально разрешает использование геолокационных данных на мобильных устройствах детей при осуществлении их розыска. Норма закона предусматривает упрощение и ускорение поисковых мероприятий. Обязательным условием является заявление родителей или опекунов. Вслед за этим данные геолокации могут использоваться. Основанием к этому является соответствующее постановление одного из руководителей органа, проводящего специальную оперативно-розыскную работу.

В Госдуме РФ подчеркнули, что благодаря нововведению, полиция получит возможность на основании заявления родителей или опекуна получать доступ к данным геолокации смартфона или планшета ребёнка. Это значительно ускорит розыск малыша. Наличие информации особенно важно в том случае, если несовершеннолетний заблудился или потерялся.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 13:22

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