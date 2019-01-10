Падение российского спутника сняли камеры во время матча
В Новой Зеландии на камеры видеонаблюдения во время матча было снято падение российского спутника. Все дело в том, что космический аппарат уже использовал имеющийся ресурс и под единым контролем ВКС РФ был снят с орбиты.
Речь идет о космическом спутнике «Космос-2430». Эффектное падение аппарата было зафиксировано в ходе телетрансляции матча по крикету. На обнародованных кадрах видно, что на падающие обломки постоянно отвлекаются операторы, а комментатор при этом продолжает рассказывать о ходе игры. Горение спутника проходило на высоте, равной 100 километрам.
Аппарат сняли с орбиты в десять часов утра по московскому времени 5 января. Все действия были запланированными: сам же спутник запустили в космос в 2007 году.
Речь идет о космическом спутнике «Космос-2430». Эффектное падение аппарата было зафиксировано в ходе телетрансляции матча по крикету. На обнародованных кадрах видно, что на падающие обломки постоянно отвлекаются операторы, а комментатор при этом продолжает рассказывать о ходе игры. Горение спутника проходило на высоте, равной 100 километрам.
Аппарат сняли с орбиты в десять часов утра по московскому времени 5 января. Все действия были запланированными: сам же спутник запустили в космос в 2007 году.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:53