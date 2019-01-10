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В России увеличен размер "возрастной" надбавки к пенсии

В России с 2019 года увеличили "возрастную" надбавку к страховой пенсии по старости. 5,3 тысяч рублей получат граждане от 80 лет и старше.
В России увеличен размер "возрастной" надбавки к пенсии

На 400 рублей возросла надбавка к пенсии "по возрасту", сообщил Пенсионный фонд РФ. После 80 лет жители страны будут получать не на 4,8 тысячи рублей, а на 5 334 рубля больше, чем до этого. Таким образом, в 2 раза увеличена фиксированная часть выплат. Чтобы произошёл перерасчёт, россиянам необходимо лишь подготовить справки и необходимые документы.

Изменения не касаются таких льготников, как инвалиды первой группы и потерявшие кормильца. Данные группы уже получают фиксированные выплаты в двойном размере. Кроме того, 1 200 рублей получат пенсионеры, за которыми ведётся уход.

Чтобы оформить льготу, нужно подтвердить факт присмотра за пожилым гражданином неработающего и трудоспособного человека. Для оплаты сиделки и необходима сумма надбавки. Уход не обязан вести родственник или прописанный у пенсионера жилец.

Такую выплату можно получать ежемесячно с любого возраста. Присматривающий за пенсионером также имеет право на страховой стаж 1,8 балла за 1 год. Сумма доплаты может быть увеличена в некоторых регионах России.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:42

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