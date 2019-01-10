В России увеличен размер "возрастной" надбавки к пенсии





На 400 рублей возросла надбавка к пенсии "по возрасту", сообщил Пенсионный фонд РФ. После 80 лет жители страны будут получать не на 4,8 тысячи рублей, а на 5 334 рубля больше, чем до этого. Таким образом, в 2 раза увеличена фиксированная часть выплат. Чтобы произошёл перерасчёт, россиянам необходимо лишь подготовить справки и необходимые документы.Изменения не касаются таких льготников, как инвалиды первой группы и потерявшие кормильца. Данные группы уже получают фиксированные выплаты в двойном размере. Кроме того, 1 200 рублей получат пенсионеры, за которыми ведётся уход.Чтобы оформить льготу, нужно подтвердить факт присмотра за пожилым гражданином неработающего и трудоспособного человека. Для оплаты сиделки и необходима сумма надбавки. Уход не обязан вести родственник или прописанный у пенсионера жилец.Такую выплату можно получать ежемесячно с любого возраста. Присматривающий за пенсионером также имеет право на страховой стаж 1,8 балла за 1 год. Сумма доплаты может быть увеличена в некоторых регионах России.