АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 76.91 USD 67.08
Курс валют на 10.01.2019

Алексей Серебряков впервые стал дедушкой

Известный российский и канадский актер Алексей Серебряков стал дедушкой 26 октября прошлого года. Однако известно об этом стало лишь недавно.

Алексей Серебряков впервые стал дедушкой
Падчерица Алексея Серебрякова Дарья сделала своего отчима дедушкой. Роды прошли в одной из клиник США Mount Sinai – в 4.15 утра она подарила знаменитому актеру внучку. В окружении молодой мамы рассказывают, что 54-летний дедушка очень часто спрашивает о самочувствии внучки и ждет свежих снимков. На протяжении двух месяцев звезде сериала «Доктор Рихтер» удавалось скрывать от публики новость о прибавлении в семье.
Алексей Серебряков впервые стал дедушкой

Несколько лет тому назад Алексей Серебряков со всей семьей на постоянное место жительства переехал в Канаду. Дарья приходится ему приемной дочерью, которая появилась у его нынешней супруги Марии в предыдущем браке. Также у пары есть двое приемных сыновей Даниил и Степан. По словам актера, после двух неудачных попыток родить своих детей супруги решились на усыновление.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi представила Redmi Note 7 c
Американка разбогатела на объятиях с
Юлия Пересильд оставила дочерям свою
В России увеличились цены на три модели
Ученые назвали причины роста волос на
Для 3DMark вышел тест Port Royal с
Александр Ревва рассказал фанатам, как
Госдума РФ приняла закон об
"Аналогов нет": В Китае завершили
Прием гормональных таблеток может быть
Николь Кузнецова: «Битва экстрасенсов»
Падение российского спутника сняли
В США построили пикап 6 х 6 на базе
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
Ученые обнаружили самый яркий квазар в
В России увеличен размер "возрастной"
Эксперты рассказали, стоит ли
Алексей Серебряков впервые стал дедушкой
Звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория
В Японии создали нарезную беспроводную
Астрономы зафиксировали загадочные
Мария Шукшина сыграет в одном фильме со
Керченский пролив вынужденно закрыли
Ученые предлагают по-иному определять
В работе Google зафиксирован массовый
В Китае обнаружен смертельно опасный
Власти Санкт-Петербурга снабдят
Google Chrome летом запустит свой
Кира Найтли пожаловалась фанатам на
NASA: Приводнение корабля Dragon
Просмотреть все новости