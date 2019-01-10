Алексей Серебряков впервые стал дедушкой



Падчерица Алексея Серебрякова Дарья сделала своего отчима дедушкой. Роды прошли в одной из клиник США Mount Sinai – в 4.15 утра она подарила знаменитому актеру внучку. В окружении молодой мамы рассказывают, что 54-летний дедушка очень часто спрашивает о самочувствии внучки и ждет свежих снимков. На протяжении двух месяцев звезде сериала «Доктор Рихтер» удавалось скрывать от публики новость о прибавлении в семье.

Падчерица Алексея Серебрякова Дарья сделала своего отчима дедушкой. Роды прошли в одной из клиник США Mount Sinai – в 4.15 утра она подарила знаменитому актеру внучку. В окружении молодой мамы рассказывают, что 54-летний дедушка очень часто спрашивает о самочувствии внучки и ждет свежих снимков. На протяжении двух месяцев звезде сериала «Доктор Рихтер» удавалось скрывать от публики новость о прибавлении в семье.





Несколько лет тому назад Алексей Серебряков со всей семьей на постоянное место жительства переехал в Канаду. Дарья приходится ему приемной дочерью, которая появилась у его нынешней супруги Марии в предыдущем браке. Также у пары есть двое приемных сыновей Даниил и Степан. По словам актера, после двух неудачных попыток родить своих детей супруги решились на усыновление.