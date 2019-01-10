Звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец похвастались, что потратили большие деньги за неделю новогодних праздников





Еще до наступления Нового 2019 года Антон и Виктория поспешили поделиться с подписчиками своими планами на предстоящие праздники.Звездное семейство не стало скрывать, что уже продумали все до мелочей и даже забронировали номер в одном из самых роскошных отеле города Сочи, где они планируют не только насладиться местными блюдами, но и покататься на лыжах и сноубордах.Судя по новым фотографиям и Stories Гусева и Романец, которые они продолжают активно публиковать у себя на страничках в Instagram, их отдых проходит довольно удачно. В социальных сетях то и дело мелькают фото счастливой парочки, на которых они красуются на горнолыжных склонах.По словам Антона и Виктории, в Сочи они не только катаются и вкусно кушают в самых дорогих заведениях города, но и посещают различные новогодние ярмарки, рынки и распродажи.Несколько часов назад Гусев выходил в прямой эфир, в котором рассказал своим подписчикам, что, отдыхая в России, они с возлюбленной потратили в несколько раз больше денег, чем когда отдыхали в Европе. Если верить словам бывшего участника «Дома-2», то за неделю новогодних праздников они потратили чуть больше полмиллиона рублей.Впрочем, эта цифра не расстраивает Викторию и Антона, ведь им очень нравится то, как они проводят время на горнолыжном курорте Сочи.