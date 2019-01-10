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Звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец похвастались, что потратили большие деньги за неделю новогодних праздников

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев рассказали, сколько денег потратили за новогодние праздники.

Еще до наступления Нового 2019 года Антон и Виктория поспешили поделиться с подписчиками своими планами на предстоящие праздники.

Звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец похвастались, что потратили большие деньги за неделю новогодних праздников

Звездное семейство не стало скрывать, что уже продумали все до мелочей и даже забронировали номер в одном из самых роскошных отеле города Сочи, где они планируют не только насладиться местными блюдами, но и покататься на лыжах и сноубордах.

Судя по новым фотографиям и Stories Гусева и Романец, которые они продолжают активно публиковать у себя на страничках в Instagram, их отдых проходит довольно удачно. В социальных сетях то и дело мелькают фото счастливой парочки, на которых они красуются на горнолыжных склонах.

По словам Антона и Виктории, в Сочи они не только катаются и вкусно кушают в самых дорогих заведениях города, но и посещают различные новогодние ярмарки, рынки и распродажи.

Звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец похвастались, что потратили большие деньги за неделю новогодних праздников

Несколько часов назад Гусев выходил в прямой эфир, в котором рассказал своим подписчикам, что, отдыхая в России, они с возлюбленной потратили в несколько раз больше денег, чем когда отдыхали в Европе. Если верить словам бывшего участника «Дома-2», то за неделю новогодних праздников они потратили чуть больше полмиллиона рублей.

Впрочем, эта цифра не расстраивает Викторию и Антона, ведь им очень нравится то, как они проводят время на горнолыжном курорте Сочи.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:35

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