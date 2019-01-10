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Эксперты рассказали, стоит ли торопиться с покупкой автомобиля

Эксперты рассказали, нужно ли сейчас торопиться с покупкой автомобиля. Все дело в том, что некоторые производители транспортных средств пересмотрели свои ценники в пользу повышения, как и ожидалось, с 1 января. Однако есть и те, которые будут заявлять о подорожании в несколько этапов в течение года.
Эксперты рассказали, стоит ли торопиться с покупкой автомобиля

В РФ средняя стоимость автомобиля увеличилась на 5%, 2% из которых НДС. В некоторых случаях на рынке можно встретить машину и по цене прошлого года. По словам экспертов, многие производители имеют нераспроданный склад, поэтому стоимость на такие модели пока не подскочила. Данный период обещает быть долгим, но пока трудно сказать, на сколько.

Например, модель Hyundai Creta на сегодняшний день продается хорошо, россияне встали в очередь за транспортным средством на несколько месяцев вперед, поэтому сейчас нельзя приобрести машину по выгодной цене. Старые прайсы доступны на те автомобили 2018 года, замена которым еще не пришла. В связи с этим, если имеются деньги, то лучше оформить сделку в ближайшее время, а не откладывать ее на лето.

В первую очередь увеличится стоимость автомобилей из низкого ценового сегмента. Марша производителей моделей люкс-класса пока позволяет удерживать эффект роста НДС.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:41

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