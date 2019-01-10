Астрономы зафиксировали загадочные радиовсплески из далекого космоса





Данные радиовсплески называют FRB. В 2007 году астрономы впервые получили подобные «сигналы» из космоса. После этого зафиксировано 36 таких всплесков, 19 из которых состоялись в 2018 году. По мнению специалистов, они имеют необъяснимую периодичность, а их длительность не превышает и миллисекунды. Также это могут быть звуки от взорвавшейся звезды.Ингрид Стэйрс из университета Британской Колумбии считает, что неоднократное повторение FRB может говорить о том, что их было множество. Подробное изучение загадочных «сигналов» поможет астрономам узнать, откуда именно они происходят.