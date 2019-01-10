Астрономы зафиксировали загадочные радиовсплески из далекого космоса
Астрономы из канадской обсерватории CHIME смогли зафиксировать радиовсплески из далекого космоса. Местонахождение источника на сегодняшний день неизвестно, однако эксперты уверены, что он идет из галактики, говорится в британском интернет-издании The Independent.
Данные радиовсплески называют FRB. В 2007 году астрономы впервые получили подобные «сигналы» из космоса. После этого зафиксировано 36 таких всплесков, 19 из которых состоялись в 2018 году. По мнению специалистов, они имеют необъяснимую периодичность, а их длительность не превышает и миллисекунды. Также это могут быть звуки от взорвавшейся звезды.
Ингрид Стэйрс из университета Британской Колумбии считает, что неоднократное повторение FRB может говорить о том, что их было множество. Подробное изучение загадочных «сигналов» поможет астрономам узнать, откуда именно они происходят.
Данные радиовсплески называют FRB. В 2007 году астрономы впервые получили подобные «сигналы» из космоса. После этого зафиксировано 36 таких всплесков, 19 из которых состоялись в 2018 году. По мнению специалистов, они имеют необъяснимую периодичность, а их длительность не превышает и миллисекунды. Также это могут быть звуки от взорвавшейся звезды.
Ингрид Стэйрс из университета Британской Колумбии считает, что неоднократное повторение FRB может говорить о том, что их было множество. Подробное изучение загадочных «сигналов» поможет астрономам узнать, откуда именно они происходят.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:30