В Китае обнаружен смертельно опасный "родственник" Эболы





Один из наиболее мощных накопителей опасных инфекций составляют представители рукокрылых и паразитов. Основными переносчиками обычно выступают летучие мыши. В частности, происходит размножение в организмах других млекопитающих, включая человека. Над новым исследованием работали ученые из Китая и Сингапура. Они завили о нахождении еще одной потенциальной угрозы со стороны рукокрылых, а точнее у летучих собак, проживающих на территории южно-китайской провинции Юньнань. Специалисты идентифицировали у них ранее неизвестного родственника Эболы. Вирус Менгла получил название в честь одноименного округа.Посредством секвентирования генома вирусных частиц ученые отнесли их к отдельному роду Dianlovirus. Установлено, что только 32 из 54% РНК похожи на известные филовирусы. Как заявили авторы научной работы, немало характеристик роднит Менглу с Эболой.РНК вируса содержи семь генов, в том числе белок NPC1. Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что возможно осуществление межвидового барьера.