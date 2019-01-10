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В Китае обнаружен смертельно опасный "родственник" Эболы

На территории Китая зафиксирован вирус, который является своеобразным родственником Эболы. Его разносчиками оказались летучие собаки. Сама же смертельная лихорадка получила название Менгла.
В Китае обнаружен смертельно опасный "родственник" Эболы

Один из наиболее мощных накопителей опасных инфекций составляют представители рукокрылых и паразитов. Основными переносчиками обычно выступают летучие мыши. В частности, происходит размножение в организмах других млекопитающих, включая человека. Над новым исследованием работали ученые из Китая и Сингапура. Они завили о нахождении еще одной потенциальной угрозы со стороны рукокрылых, а точнее у летучих собак, проживающих на территории южно-китайской провинции Юньнань. Специалисты идентифицировали у них ранее неизвестного родственника Эболы. Вирус Менгла получил название в честь одноименного округа.

Посредством секвентирования генома вирусных частиц ученые отнесли их к отдельному роду Dianlovirus. Установлено, что только 32 из 54% РНК похожи на известные филовирусы. Как заявили авторы научной работы, немало характеристик роднит Менглу с Эболой.

РНК вируса содержи семь генов, в том числе белок NPC1. Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что возможно осуществление межвидового барьера.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:00

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