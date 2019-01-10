В Китае обнаружен смертельно опасный "родственник" Эболы
На территории Китая зафиксирован вирус, который является своеобразным родственником Эболы. Его разносчиками оказались летучие собаки. Сама же смертельная лихорадка получила название Менгла.
Один из наиболее мощных накопителей опасных инфекций составляют представители рукокрылых и паразитов. Основными переносчиками обычно выступают летучие мыши. В частности, происходит размножение в организмах других млекопитающих, включая человека. Над новым исследованием работали ученые из Китая и Сингапура. Они завили о нахождении еще одной потенциальной угрозы со стороны рукокрылых, а точнее у летучих собак, проживающих на территории южно-китайской провинции Юньнань. Специалисты идентифицировали у них ранее неизвестного родственника Эболы. Вирус Менгла получил название в честь одноименного округа.
Посредством секвентирования генома вирусных частиц ученые отнесли их к отдельному роду Dianlovirus. Установлено, что только 32 из 54% РНК похожи на известные филовирусы. Как заявили авторы научной работы, немало характеристик роднит Менглу с Эболой.
РНК вируса содержи семь генов, в том числе белок NPC1. Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что возможно осуществление межвидового барьера.
Один из наиболее мощных накопителей опасных инфекций составляют представители рукокрылых и паразитов. Основными переносчиками обычно выступают летучие мыши. В частности, происходит размножение в организмах других млекопитающих, включая человека. Над новым исследованием работали ученые из Китая и Сингапура. Они завили о нахождении еще одной потенциальной угрозы со стороны рукокрылых, а точнее у летучих собак, проживающих на территории южно-китайской провинции Юньнань. Специалисты идентифицировали у них ранее неизвестного родственника Эболы. Вирус Менгла получил название в честь одноименного округа.
Посредством секвентирования генома вирусных частиц ученые отнесли их к отдельному роду Dianlovirus. Установлено, что только 32 из 54% РНК похожи на известные филовирусы. Как заявили авторы научной работы, немало характеристик роднит Менглу с Эболой.
РНК вируса содержи семь генов, в том числе белок NPC1. Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что возможно осуществление межвидового барьера.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:00