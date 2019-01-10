NASA: Приводнение корабля Dragon отложено из-за плохой погоды в Тихом океане
На официальном сайте NASA появилась информация о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями пришлось задержать приводнение космического корабля Dragon в Тихом океане. Отделение аппарата от МКС должно было состояться сегодня (10 января) примерно в 12.35 по Москве.
Планировалось, что грузовой аппарат Dragon приземлится в намеченное время неподалеку от южного побережья Тихого океана (Калифорния, США). Однако погода несколько испортилась, и сотрудники NASA приняли решение отложить полет примерно на 3 дня.
"Руководители рассматривают запасную дату отлета - 13 января для возвращения Dragon на Землю", - говорится на сайте агентства. Расстыковка от МКС планировалась при помощи дистанционного управления с Земли.
Планировалось, что грузовой аппарат Dragon приземлится в намеченное время неподалеку от южного побережья Тихого океана (Калифорния, США). Однако погода несколько испортилась, и сотрудники NASA приняли решение отложить полет примерно на 3 дня.
"Руководители рассматривают запасную дату отлета - 13 января для возвращения Dragon на Землю", - говорится на сайте агентства. Расстыковка от МКС планировалась при помощи дистанционного управления с Земли.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:41