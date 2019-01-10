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NASA: Приводнение корабля Dragon отложено из-за плохой погоды в Тихом океане

На официальном сайте NASA появилась информация о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями пришлось задержать приводнение космического корабля Dragon в Тихом океане. Отделение аппарата от МКС должно было состояться сегодня (10 января) примерно в 12.35 по Москве.

NASA: Приводнение корабля Dragon отложено из-за плохой погоды в Тихом океане

Планировалось, что грузовой аппарат Dragon приземлится в намеченное время неподалеку от южного побережья Тихого океана (Калифорния, США). Однако погода несколько испортилась, и сотрудники NASA приняли решение отложить полет примерно на 3 дня.

"Руководители рассматривают запасную дату отлета - 13 января для возвращения Dragon на Землю", - говорится на сайте агентства. Расстыковка от МКС планировалась при помощи дистанционного управления с Земли.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:41

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