Сергей Лазарев в Майами похвастался фанатам, что не скучает по зиме
Сергей Лазарев в своем Instagram-аккаунте похвастался фанатам, что он совсем не скучает по зиме. Известный исполнитель песен обнародовал в Сети снимок из Майами, на котором он запечатлен на фоне яркой тропической зелени.
Сергей Лазарев несколько дней назад прилетел в США, откуда время от времени выкладывает в соцсети новые публикации. Стоит отметить, что Ани Лорак также находится в Майами, что вызвало у фанатов много вопросов. Они опять обсуждают вероятность романтических отношений между двумя знаменитостями.
Под фото многие подписчики заявили, что также хотели бы оказаться в теплой стране и при этом не скучали бы по холодной зиме. Некоторые поклонники отметили, что на снимке не хватает Ани Лорак. Публикация Сергея Лазарева за одиннадцать часов собрала более 88 тысяч одобрительных лайков и свыше 840 комментариев.
Сергей Лазарев несколько дней назад прилетел в США, откуда время от времени выкладывает в соцсети новые публикации. Стоит отметить, что Ани Лорак также находится в Майами, что вызвало у фанатов много вопросов. Они опять обсуждают вероятность романтических отношений между двумя знаменитостями.
Под фото многие подписчики заявили, что также хотели бы оказаться в теплой стране и при этом не скучали бы по холодной зиме. Некоторые поклонники отметили, что на снимке не хватает Ани Лорак. Публикация Сергея Лазарева за одиннадцать часов собрала более 88 тысяч одобрительных лайков и свыше 840 комментариев.