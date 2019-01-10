Сергей Лазарев в Майами похвастался фанатам, что не скучает по зиме

Сергей Лазарев несколько дней назад прилетел в США, откуда время от времени выкладывает в соцсети новые публикации. Стоит отметить, что Ани Лорак также находится в Майами, что вызвало у фанатов много вопросов. Они опять обсуждают вероятность романтических отношений между двумя знаменитостями.Под фото многие подписчики заявили, что также хотели бы оказаться в теплой стране и при этом не скучали бы по холодной зиме. Некоторые поклонники отметили, что на снимке не хватает Ани Лорак. Публикация Сергея Лазарева за одиннадцать часов собрала более 88 тысяч одобрительных лайков и свыше 840 комментариев.