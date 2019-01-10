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Шэрон Стоун ушла от бизнесмена к нобелевскому кандидату Энцо Курсио

Знаменитая голливудская киноактриса Шэрон Стоун была замечена в компании известного итальянского журналиста и кандидата на нобелевскую премию Мира Энцо Курсио. В СМИ ходят слухи, что между ними роман. Однако не так давно актриса состояла в отношениях с бизнесменом Анджело Боффа.

Шэрон Стоун ушла от бизнесмена к нобелевскому кандидату Энцо Курсио

Энцо Курсио и Шэрон Стоун познакомились около пяти лет назад, а сейчас, как утверждается в СМИ, между ними что-то большее, чем дружба. На сегодняшний день актриса пребывает в столице Италии, где проходят съемки многосерийного фильма «Молодой папа». В начале декабря уже прошлого года они посетили благотворительное мероприятие, которое организовал Красный крест. Там Курсио не покидал свою спутницу ни на минуту. Также пару часто видели гуляющей по улицам Рима, они посещали местные кафе, рестораны и даже целовались на публике.

Шэрон Стоун ушла от бизнесмена к нобелевскому кандидату Энцо Курсио

Отношения Шэрон Стоун и Анджело Боффа развивались очень стремительно – уже через 3 месяца миллиардер предложил актрисе пойти с ним под венец. Но осенью 2018 она вдруг сообщила о завершении романа.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:08

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