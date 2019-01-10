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Муж Пелагеи Иван Телегин показал их подросшую дочь

Известный российский хоккеист и супруг певицы Пелагеи Иван Телегин в своем блоге Instagram поделился с подписчиками снимком, где можно увидеть их подросшую дочь Таисию. Звездные родители впервые решили показать ребенка публике, а певица рассказала об ее характере.
Муж Пелагеи Иван Телегин показал их подросшую дочь

Пелагея и Иван Телегин из тех пар, которые скрывали свою дочь от общественности с тех пор, как она родилась. На свет Таисия появилась 2 года назад в знаменитой столичной больнице «Лапино». И только теперь знаменитый папа решил опубликовать снимок с участием наследницы, хотя ребенка видно только со спины. Они стоят напротив развлекательного центра и держатся за руки.

Не так давно Пелагея в одном из своих интервью делилась с журналистами о том, какой у ее дочери характер. «У меня очень обстоятельная дочь», - рассказывала певица. А что касается музыкальных предпочтений, то колыбельные ребенок не любит. Когда Пелагея начинала петь ей песенку, то Таисия устраивала маме истерику. «Вот такая ирония судьбы. Она мне не давала петь колыбельные даже тогда, когда еще разговаривать не могла, просто не нравилось, и все».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:40

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