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На CES 2019 не допустили к конкурсу секс-игрушку Ose

На CES 2019 компания Lora DiCarlo Ose привезла высокотехнологичную секс-игрушку, но гаджет не допустили к участию в конкурсе. Производитель нарушил правила, не допускающие к представлению непристойные и аморальные» изделия.
На CES 2019 не допустили к конкурсу секс-игрушку Ose

Новинку хотели представить в категории робототехники, но как выяснилось, это не соответствует действительности. Согласно правилам, на конкурсе является недопустимым освещение аморальных предметов. Основная проблема заключалась в том, что для секса-гаджета не смогли найти подходящую номинацию. О девайсе, получившим наименование Osé, представители компании заявили как о гаджете, относящемуся к техническим устройством. В рамках конкурса не допускается представлять широкой публике изделия, нарушающие ранее утверждённые правила. Организаторы выставки признали допущенную ошибку, они принесли извинения компании Lora DiCarlo.

Согласно имеющейся информации, гаджет позволяет женщинам достичь смешанного оргазма при помощи биомимикрии и достижений робототехники. Предприятие Lora DiCarlo основано Лорой Хэддок, производитель выпускает секс-игрушки, используя высокие технологии.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 08:51

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