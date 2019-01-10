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Пять странных профессий, за которые хорошо платят

Специалисты в сфере трудоустройства назвали пять необычных профессий, которые даже при отсутствии особых навыков помогут получать весьма высокие гонорары.

Пять странных профессий, за которые хорошо платят

Например, немалая оплата положена тем, кто будет стоять в очереди. Эта «специальность» впервые появилась в Италии, когда там стали продавать самые последние модели популярных смартфонов. Всего за 10 евро в час «очередник» отстоит очередь и позволит будущему владельцу гаджета без труда сделать заветную покупку.

В Китае придумали профессию обнимателя панд, и для соискателя этой вакансии требуется всего лишь знание китайского языка и возраст старше 22 лет. Понимают ли панды китайский, остается под большим вопросом, но около 32 тысяч долларов такой человек будет получать.

Пять странных профессий, за которые хорошо платят

Дегустаторы вина или сомелье – профессия редкая, но от этого еще более привлекательная. Развитые органы чувств позволят сомелье получать от 50 тысяч рублей в месяц.

В науке все чаще требуются люди, которые будут просто спать. За каждый сеанс заплатят не менее 500 рублей, пока ученые будут проводить свои исследования, фиксируя разные показатели состояния организма. А в рекламе все чаще нужны люди, которые будут на камеру есть. Оказывается, многим зрителям просто нравится наблюдать, как какая-нибудь миловидная девушка с аппетитом поглощает суши или другое блюдо.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:40

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