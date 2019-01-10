Пять странных профессий, за которые хорошо платят





Например, немалая оплата положена тем, кто будет стоять в очереди. Эта «специальность» впервые появилась в Италии, когда там стали продавать самые последние модели популярных смартфонов. Всего за 10 евро в час «очередник» отстоит очередь и позволит будущему владельцу гаджета без труда сделать заветную покупку.В Китае придумали профессию обнимателя панд, и для соискателя этой вакансии требуется всего лишь знание китайского языка и возраст старше 22 лет. Понимают ли панды китайский, остается под большим вопросом, но около 32 тысяч долларов такой человек будет получать.Дегустаторы вина или сомелье – профессия редкая, но от этого еще более привлекательная. Развитые органы чувств позволят сомелье получать от 50 тысяч рублей в месяц.В науке все чаще требуются люди, которые будут просто спать. За каждый сеанс заплатят не менее 500 рублей, пока ученые будут проводить свои исследования, фиксируя разные показатели состояния организма. А в рекламе все чаще нужны люди, которые будут на камеру есть. Оказывается, многим зрителям просто нравится наблюдать, как какая-нибудь миловидная девушка с аппетитом поглощает суши или другое блюдо.