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Ольгу Бузову вырезали из эфира Первого канала

После того, как Дмитрий Тарасов бросил Ольгу Бузову, ведущая "Дома-2" решила стать певицей.

Сегодня она довольно известна в этой сфере, однако не все принимают ее творчество. Многие убеждены, что у девушки нет ни голоса, ни пластики, ни артистической харизмы.

Ольгу Бузову вырезали из эфира Первого канала

По всей вероятности, главному российскому телеканалу теперь тоже так кажется.

В конце декабря Ольга Бузова выступала в традиционном рождественском гала-концерте под названием "Рождество с Григорием Лепсом". И вот Первый канал этот концерт показал на Рождество - 7 января.

Телезрители увидели немало известных звезд отечественного шоубиза, в том числе и Бузову. Однако номер девушки из реалити-шоу так и не смог войти в финальную версию выпуска. Надо отметить, что год назад ее выступление также вырезали.

Сегодня обидам и возмущению фанатов Бузовой буквально нет конца. Многие отмечают, что сели смотреть это шоу исключительно ради Ольги.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:35

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