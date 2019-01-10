Ольгу Бузову вырезали из эфира Первого канала

Сегодня она довольно известна в этой сфере, однако не все принимают ее творчество. Многие убеждены, что у девушки нет ни голоса, ни пластики, ни артистической харизмы.По всей вероятности, главному российскому телеканалу теперь тоже так кажется.В конце декабря Ольга Бузова выступала в традиционном рождественском гала-концерте под названием "Рождество с Григорием Лепсом". И вот Первый канал этот концерт показал на Рождество - 7 января.Телезрители увидели немало известных звезд отечественного шоубиза, в том числе и Бузову. Однако номер девушки из реалити-шоу так и не смог войти в финальную версию выпуска. Надо отметить, что год назад ее выступление также вырезали.Сегодня обидам и возмущению фанатов Бузовой буквально нет конца. Многие отмечают, что сели смотреть это шоу исключительно ради Ольги.