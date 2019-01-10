Китаец продал свою почку ради iPhone и остался инвалидом





Это случилось ещё в 2011 году. Китайский юноша в возрасте 17 лет мечтал о iPhone 4, а также iPad 2. Однако его семья была не в силах позволить такие дорогие товары. В итоге китаец нашёл в Сети торговцев органами. В другой провинции ему удалили почку. За это парню заплатили 22 000 юаней, которые он потратил на приобретение желанных гаджетов. Вскоре у китайца была диагностирована почечная недостаточность. Позднее у него отказала вторая почка. На сегодняшний день вследствие ежедневного гемодиализа парень нуждается в постоянном тщательном уходе, так как он не может встать с постели. Китаец живет теперь на государственное пособие.Представители полиции задержали людей, которые делали юноше операцию. Данные врачи были приговорены к 3 годам тюрьмы. Посредникам дали по пять лет заключения. Семья юноши получила компенсацию на сумму в 1 470 000 юаней, но молодой человек остался инвалидом на всю жизнь.