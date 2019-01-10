АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 76.91 USD 67.08
Курс валют на 10.01.2019

Китаец продал свою почку ради iPhone и остался инвалидом

Молодой китаец продал свою почку в рамках чёрного рынка, чтобы приобрести iPhone. В итоге житель Китая остался инвалидом.

Китаец продал свою почку ради iPhone и остался инвалидом


Это случилось ещё в 2011 году. Китайский юноша в возрасте 17 лет мечтал о iPhone 4, а также iPad 2. Однако его семья была не в силах позволить такие дорогие товары. В итоге китаец нашёл в Сети торговцев органами. В другой провинции ему удалили почку. За это парню заплатили 22 000 юаней, которые он потратил на приобретение желанных гаджетов. Вскоре у китайца была диагностирована почечная недостаточность. Позднее у него отказала вторая почка. На сегодняшний день вследствие ежедневного гемодиализа парень нуждается в постоянном тщательном уходе, так как он не может встать с постели. Китаец живет теперь на государственное пособие.

Представители полиции задержали людей, которые делали юноше операцию. Данные врачи были приговорены к 3 годам тюрьмы. Посредникам дали по пять лет заключения. Семья юноши получила компенсацию на сумму в 1 470 000 юаней, но молодой человек остался инвалидом на всю жизнь.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали, что означают
Пресс-конференцию на тему
Ученые: Солнце после своей «смерти»
Из-за распространения ВИЧ-инфекции из
Виктория Боня в Instagram выложила
На CES 2019 не допустили к конкурсу
Пять странных профессий, за которые
Ольгу Бузову вырезали из эфира Первого
Китаец продал свою почку ради iPhone и
Ученые создали коктейль, омолаживающий
В Якутии мужчина обокрал ювелирный
Финалистка шоу «Голос» назвала Сергея
Дилеры в Индии получили бюджетную
Самый богатый человек в мире Джефф
В России опять можно купить авто Ravon
Nissan представила новый электрический
Lenovo показала на CES 2019 два игровых
Персональный Google Assistant получил
Эксперты рассказал о пользе и вреде
Генеральный директор Apple рассказал о
Владимир Васильев озвучил ситуацию об
Разоблачивший "Битву экстрасенсов"
Супруга Стаса Костюшкина лепит пельмени
Жена Валентина Юдашкина пожелала
Представлен логотип конкурса
Алёна Хмельницкая улетела на Шри-Ланку
Нетребко показала в Instagram «другого»
Андрей Мерзликин решил сбежать от детей
Катя Лель рассказала о своей работе в
Андрей Биланов тайно сделал ДНК-тест
Просмотреть все новости