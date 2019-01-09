Алёна Хмельницкая улетела на Шри-Ланку с возлюбленным и дочерью

Алёна Хмельницкая, как и большинство других звёзд, решила после Нового года порадовать себя заслуженным отдыхом в тёплых странах и отправилась на Шри-Ланку, куда позвала с собой не только младшую дочь, но и молодого возлюбленного Александра Синюшина. Все вместе они ежедневно радуются тёплому солнцу и морю, а также не забывают об активном времяпрепровождении — младшая наследница актрисы регулярно ходит в бассейн, где имеет возможность вдоволь общаться со сверстниками, а вот Хмельницкая с возлюбленным нашли для себя другое увлечение — наблюдают за сёрферами, но пока встать на доску самостоятельно не решаются.В комментариях к публикациям Алёны Хмельницкой со Шри-Ланки пользователи Instagram признаются, что семейную идиллию можно заметить даже по обычным снимкам. Многие поинтересовались, почему на каникулы в тёплые края не полетела и старшая наследница актрисы, но ответа пока не получили.