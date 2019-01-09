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Алёна Хмельницкая улетела на Шри-Ланку с возлюбленным и дочерью

Известная актриса Алёна Хмельницкая улетела на Шри-Ланку с возлюбленным и дочерью, где они вместе наслаждаются отдыхом после новогодней суеты. Любимица зрителей делится с фанатами всем, что происходит с ней на солнечном курорте, выкладывая в Сеть не только фото, но и забавные видеоролики.

Алёна Хмельницкая улетела на Шри-Ланку с возлюбленным и дочерью


Алёна Хмельницкая, как и большинство других звёзд, решила после Нового года порадовать себя заслуженным отдыхом в тёплых странах и отправилась на Шри-Ланку, куда позвала с собой не только младшую дочь, но и молодого возлюбленного Александра Синюшина. Все вместе они ежедневно радуются тёплому солнцу и морю, а также не забывают об активном времяпрепровождении — младшая наследница актрисы регулярно ходит в бассейн, где имеет возможность вдоволь общаться со сверстниками, а вот Хмельницкая с возлюбленным нашли для себя другое увлечение — наблюдают за сёрферами, но пока встать на доску самостоятельно не решаются.

В комментариях к публикациям Алёны Хмельницкой со Шри-Ланки пользователи Instagram признаются, что семейную идиллию можно заметить даже по обычным снимкам. Многие поинтересовались, почему на каникулы в тёплые края не полетела и старшая наследница актрисы, но ответа пока не получили.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:53

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