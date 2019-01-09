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Катя Лель рассказала о своей работе в театре Льва Лещенко

Представительница отечественной эстрады Катя Лель недавно рассказала о своей работе в театре Льва Лещенко. Начало певческой карьеры звезды было связано с трудностями, и порой исполнительнице казалось, что с ними не справиться.

Катя Лель рассказала о своей работе в театре Льва Лещенко

Екатерина Чупринина, известная как Катя Лель, приехала покорять российскую столицу в 1994 году. Она сразу оказалась в театре знаменитого певца Льва Лещенко. Здесь начинающая певица три года отработала на бэк-вокале у исполнителя, а потом начались концерты, гастроли, съемки.

Катя Лель призналась журналистам: первое время было очень трудно работать из-за насыщенного графика. Звезда шоу-бизнеса даже забывала собственное имя в результате постоянных перемещений и сольных концертов.

Певица всегда восхищалась мэтром Лещенко, который, несмотря на болезни, связанные с творческой деятельностью, всегда выглядел достойно, и при этом уважительно относился к зрителям. В 20 лет артистке было сложно понять, как можно испытывать огромные нагрузки и быть в прекрасной форме представителю эстрады.

Катя Лель не стала скрывать: она часто плакала, несмотря на свой веселый характер и оптимизм. Поп-дива называет нагрузки, с которыми ей пришлось столкнуться, чудовищными.
Катя Лель рассказала о своей работе в театре Льва Лещенко

Волнение усиливали и размышления, что таких талантов как она миллионы, и ей в российском шоу-бизнесе ничего не светит. Но после музыкального агентства Лещенко ситуация изменилась. Артистка исполняла песни в середине концерта Льва Валерьяновича, но уже собственного сочинения. Это дало сольной карьере Кати Лель новое второе дыхание.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:28

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